San Marino, è Serravalle il Castello con il maggior numero di imprese

di Alessandro Carli Poco meno della metà delle aziende sammarinesi sono ubicate a Serravalle. Lo spiega la "classifica" delle "Imprese per Castello e sezione di attività economica" firmata dall'UPECEDS e che rendiconta il sistema-Paese sino al 30 settembre 2020): su un totale di 4.948 realtà, ben 2.311 si trovano lì. Al secondo posto troviamo Borgo Maggiore (824), al terzo San Marino Città (584), al quarto invece Domagnano (481). Nello specifico, a Serravalle operano 535 imprese di "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli". Al secondo posto, con 460 imprese, le "Attività professionali, scientifiche e tecniche". Su un totale di 511 aziende manifatturiere, 289 sono a Serravalle. Borgo Maggiore invece ha una vocazione più "da ufficio": 200 sono le "Attività professionali, scientifiche e tecniche", 154 le "Attività di Servizi" e 124 quelle del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli". San Marino Città invece mette nel podio le medesime attività economiche ma non con lo stesso ordine: 198 il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio"; 96 i "Servizi", 93 le "Attività professionali, scientifiche e tecniche". Zoomando le attività manifatturiere emerge che dopo il "primato" di Serravalle e il secondo posto di Borgo Maggiore, la terza piazza è occupata da Acquaviva (79) mentre la quarta da Faetano (31). E ancora: quinto posto per Domagnano (25) mentre il "fanalino di coda" è Montegiardino con una sola realtà. Nella sezione che riguarda le imprese per sezione e fasce di dipendenti, poco meno della metà delle manifatturiere ha un numero di lavoratori tra 1 e 9 (259 su 511). Sono 75 quelle che hanno in organico tra le 10 e le 19 persone, 43 quelle tre le 20 e le 49. Otto danno lavoro tra le 75 e le 99 persone, così come quelle che hanno una forza lavoro superiore alle 10 unità. In termini assoluti, il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli" è presente sul territorio con 1.073 imprese. Più della metà (662) hanno un numero di dipendenti che arriva sino a 9. Nello stesso range anche le "Attività professionali, scientifiche e tecniche" (su un totale di 981, 319 sono in questa fascia) e le "Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione": su 194, 143 non raggiungono i 10 dipendenti. Sono 13 imprese che superano i 100 dipendenti, 8 sono manifatturiere, 3 quelle delle "Attività Finanziarie e Assicurative", una è nei "Servizi di Informazione e Comunicazione", così come una è nella sezione "Noleggio, agenzie di viaggi, servizio a supporto alle imprese". Sempre 13 quelle nella sezione "75 - 99": 8 manifatturiere e una a testa per "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", "Trasporto e magazzinaggio", "Alloggio e ristorazione", "Finanziarie e assicurazioni" e "Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento".