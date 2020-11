San Marino, le richieste di proroga CIG vanno presentate online

Nuova modalità per la presentazione delle richieste di proroga della Cassa Integrazione Guadagni. A partire dal mese di novembre, infatti, tutte le richieste di proroghe della CIG devono essere presentate online tramite l'applicativo CONTRISS, scegliendo nella sezione CIG/Distacchi/Solidarietà Familiare la casella "Richieste Proroga CIG". Questo servizio è infatti già attivo e permette di caricare le richieste di proroga e la documentazione a supporto, così da abbandonare il sistema mail finora utilizzato. Si ricorda, infine, che le eventuali richieste inviate attraverso email non verranno più prese in considerazione.