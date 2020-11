IAM srl, gestione rifiuti: dal core business a tante altre attività “satellitari”

di Mattia Marinelli Sembra ieri ma sono già trascorsi più di sei anni dall'apertura della nostra azienda. Era il 2014 quando abbiamo avviato la fase – sempre delicata, come tutte le cose che nascono – di startup. Poi, l'anno successivo, dopo aver calibrato ogni particolare (quindi dal consolidamento dell'impresa al marketing, all'organizzazione e alla logistica), abbiamo avviato a pieni giri il nostro "motore". Già allora avevamo in mente una filosofia ben precisa, ovvero quella di diventare, con il tempo e l'esperienza, un'azienda multiservice che, oltre al core business - quindi la gestione dei rifiuti – fosse in grado di svolgere anche altre attività "satellitari" ma ugualmente professionalizzate. Oggi quel "sogno" è diventato realtà. Non ci fermiamo, certo: sappiamo che è necessario rimboccarsi le maniche e avere sempre uno sguardo rivolto verso il futuro, però "qualcosa" abbiamo già raggiunto. Una tappa, non il traguardo finale. Siccome da cosa nasce cosa, dalla gestione e dalle consulenze legate al nostro core business, abbiamo ampliato il "ventaglio". Cosa è successo? In estrema sintesi, abbiamo ascoltato le richieste dei clienti – sia privati che le aziende - e abbiamo seguito con attenzione l'evolversi del lavoro. Per quanto riguarda gli sgomberi dei locali - quindi cantine, seminterrati, garage, soffitte e tanto altro ancora – si sa che viene "stipato" di tutto: scatoloni, bauli, plastica, carta e cartone, vetro, ferro, eccetera. Eccezion fatta per i materiali che vengono tenuti dai clienti (che spesso non ricordavano di avere "messo via" qualche ricordo, qualche oggetto antico, di famiglia o di gioventù), gli "altri" vengono trasportati in aree adeguate e sicure dal punto di vista ambientale e sanitario. Quello che troviamo deve essere analizzato, separato, recuperato e smaltito: tutte "analisi" che il nostro personale è in grado di compiere. La nostra flotta di camion svolge questo servizio senza problemi in quanto è attrezzata e sempre nel pieno rispetto delle normative. Gli sgomberi ci hanno aperto una "porta" importante: quella dei traslochi. Armadi, credenze, cucine, letti, comodini, eccetera devono essere spostati e ricollocati. La nostra premura è quella di riposizionare tutto nel nuovo luogo nello stesso stato in cui ci è stato dato, prestando la massima attenzione. IAM inoltre è attiva anche nelle sanificazioni e nelle pulizie ordinarie e straordinarie degli uffici, locali e quanto altro: un "campo" diventato purtroppo di estrema attualità a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Come i lettori più attenti già sapranno, abbiamo un occhio di riguardo anche le piante, gli alberi e il terreno. In questo senso – e sempre in una visione "multiservice" - abbiamo attivato un'importante collaborazione con "Natura Ambiente" per la gestione e la manutenzione di aree verdi: sfalcio delle erbe e piccoli lavori di manutenzione. Per tutte queste operazioni - verde, traslochi, ecc. - abbiamo richiesto e ottenuto i codici ATECO che ci permettono di operare secondo la Legge. In chiusura, un piccolo aggiornamento: ci siamo dotati dei rilevatori radiometrici. Abbiamo scelto un programma che ci permette di effettuare l'analisi in maniera "mobile": lo si passa lungo tutta la superficie del camion e poi il computer ci fornisce il "responso".