Defibrillatore al Tiro con Arco di Montegiardino donato dalla Track&Field

Da sabato 31 ottobre il Campo di Tiro con l'Arco di Montegiardino è dotato di defibrillatore. A donarlo l'associazione Track&Field San Marino, in collaborazione con la società specializzata RSM111, per ringraziare gli arcieri dell'aiuto prestato in occasione del Giro del Monte e della San Marino Ekiden Marathon 2020. La cerimonia di consegna del nuovo dispositivo si è svolta nel cuore del campo sportivo, dove di svolgono le attività di avvio alla pratica, allenamento e competizione internazionale, davanti al Rifugio dell'Arciere, la casa dei Lunghi Archi di San Marino, alla presenza del Presidente del CONS Gian Primo Giardi. A prendere in consegna il DAE, Davide Filippucci e Luciano Zanotti, rispettivamente, Presidente dei Lunghi Archi e Presidente della Federazione Sammarinese Tiro con Arco, che hanno espresso grande soddisfazione per la collaborazione instaurata con Track&Field San Marino in un anno molto difficile e complesso.