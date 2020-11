Fondo Servizi Sociali: completata la donazione di un milione di euro all’ISS

Si è completata mercoledì mattina 28 ottobre la donazione di un milione di euro all'ISS da parte del Fondo Servizi Sociali. Alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità, gli amministratori del Fondo Servizi Sociali hanno consegnato al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale il terzo assegno che completa la donazione di un milione di euro per far fronte all'emergenza sanitaria. Ringraziamento per il generoso gesto è stato espresso dai vertici della sanità sammarinese a nome di tutto il personale ISS e di coloro che sono impegnati in prima linea nel contrasto al Covid-19.