Raccomandate digitali, ok al pagamento online

Poste San Marino, capogruppo nel territorio di '"ATI Poste SM tNotice" per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma europea (Reg. UE n. 910/2014), dopo il primo anno di pieno esercizio dal lancio del servizio postale digitale tNotice per tutta la Pubblica Amministrazione - recentemente esteso anche ai soggetti privati ed agli operatori economici e professionisti, ha attivato il pagamento online delle raccomandate elettroniche. Attraverso il nuovo servizio di Poste San Marino per il ticketing online, fruibile dalla nuova pagina web: https://www.poste.sm Servizi on-line, è possibile da oggi acquistare anche il servizio di spedizione della raccomandata tNotice, con la stessa semplicità e immediatezza dei servizi digitali di Poste già fruibili nel territorio, come: la tracciatura delle spedizioni postali; la spedizione di telegrammi; il reintegro dell'affrancatrice ed il saldo conto per gli operatori economici. Il pagamento delle tariffe postali (anche per le forme di spedizione in digitale) è sempre possibile, inoltre, anche attivando un conto di credito, o acquistando un carnet prepagato di tickets allo sportello presso qualsiasi ufficio di Poste San Marino (quest'ultimo - il carnet - solo per le spedizioni digitali con tNotice). Tutti i residenti in San Marino si possono registrare gratuitamente al Registro pubblico dei Domicili Digitali della Repubblica (n.d.r. RDD) presentando domanda presso un qualsiasi sportello postale di Poste San Marino, per poi immediatamente utilizzare il servizio di corrispondenza legale tNotice, attraverso lo sportello web di Stato in: https://tNotice.pa.sm. Un servizio di assistenza dedicata è stato appositamente disegnato e formato, con ruoli tecnici specialistici e residenti nel territorio, per accompagnare l'utenza nella completa trasformazione del futuro digitale della postalizzazione, attraverso il sito web https://sm-help.tnotice.com o contattando il numero di telefono unico diretto 0549-885484 (dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 18). Il nuovo servizio postale tNotice rappresenta per Poste San Marino, e per tutti gli operatori postali in Europa, un'avanguardia pioneristica verso la completa trasformazione del fenomeno così detto di "e-Substitution", ovvero la graduale e naturale sostituzione della tradizionale corrispondenza in forma digitale - con piena interoperabilità tra tutti gli Stati, nella geografia europea, grazie all'adozione degli standard internazionali (certificati in conformità europea per tNotice, prima e unica in tutta Italia) dell'Organismo ETSI (European Telecomunications Standards Institute) - senza mai trascurare e, meglio assistere, le classi socialmente o anagraficamente più deboli e/o più distanti dall'evoluzione della tecnica e del contesto socio-culturale in cui viviamo, nel mondo digitale che ci circonda quotidianamente.