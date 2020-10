Con “MC Clik” la Banca di San Marino strizza l’occhio ai giovani

di Alessandro Carli "Futuro da una vita" non è solo il nome del blog di Banca di San Marino ma anche una poetica di intenzioni, uno sguardo ben preciso: captare e rendere operative e fruibili le novità. È in questo filone che si inserisce "Carta MC Click", la nuova debit card nata da un'importante sinergia, quella cioè tra T.P@Y e Banca di San Marino SpA. Federico Zanotti, Responsabile Information Technology di BSM, prima di entrare nei dettagli ci tiene a precisare che la nuova carta è l'evoluzione della precedente VPAY Click, operativa sul circuito Mastercard, da qui l'abbreviazione MC. Un prodotto al passo con i tempi ma che guarda anche più in là... "La nuova carta di debito proposta da Banca di San Marino ai clienti è l'evoluzione della carta 'V PAY Contactless', 'lanciata' a suo tempo in collaborazione con Visa Europe. In questa però, oltre al cambio del circuito tra Visa e MasterCard, c'è molto di più. La prima, Visa, aveva un'accettazione più ridotta. MasterCard invece è nota per la sua accettabilità a livello mondiale". Una carta che strizza l'occhio ai più giovani... "Il mondo dei pagamenti è in rapida evoluzione e il numero di clienti che si approccia agli acquisti online è in rapido aumento. È un cambio di paradigma che deriva dall'apertura del commercio e dalla visibilità che dà la Rete: oggi si può avere una 'vetrina' sul mondo e acquistare da ogni Paese. La domanda però è ancora la stessa: 'Ci si può fidare?'. I giornali hanno spesso raccontato storie di truffe. 'Carta MC Click' è la risposta di Banca di San Marino a queste esigenze, fornendo al cliente una carta creata rispettando gli standard richiesti dai circuiti internazionali, ovvero tecnologia CHIP&PIN e antenna per garantire acquisti contactless, un conto dedicato ed una APP, che permette di bloccare la carta in maniera autonoma, limitare e personalizzare le spese". Ci può fare qualche altro esempio? "La carta oltre ad essere dotata degli strumenti di sicurezza canonici, come 3D Secure, SMS e Push Notification, offre la possibilità di personalizzazione del PIN e un numero verde per le emergenze. È stata creata per interagire in tempo reale con l'APP messa a disposizione da T.P@Y. App che può personalizzarne l'utilizzo. Con un semplice movimento del dito si possono abilitare, disabilitare o ridurre i plafond sui tre canali di utilizzo della carta : ATM, POS, Internet. È poi possibile decidere in quali paesi abilitare le transazioni, fino a selezionare i settori merceologici degli esercenti su cui si vuole operare, per esempio: tempo libero, voli, hotel, noleggio auto e tanto altro ancora". Facciamo un'ipotesi: una persona fa un viaggio all'estero. "A seconda delle esigenze, attraverso la App si possono abilitare i pagamento online oppure l'ATM ('Automated Teller Machine', lo sportello automatico) o il POS. 'MC Click' dà la possibilità di gestire in tempo reale ogni funzione, il tutto dal proprio smartphone. Se poi 'da casa' qualcuno vuole caricare la carta, basta un bonifico sul conto associato, il cui IBAN è visibile nell'APP oppure si può utilizzare la funzionalità ad hoc disponibile su BsmWeb e in dieci minuti l'importo è caricato". Tanta tecnologia, tanta sicurezza. Anche tanti costi? Perché i clienti oggi cercano sì la sicurezza ma anche il risparmio... "Sostituire le vecchie carte con quelle nuove – che hanno una durata di cinque anni - richiede un canone annuale di 10 euro. Ci tengo a ricordare che, a differenza di una carta prepagata, la 'MC Click' offre anche un rapporto di conto corrente dedicato". In merito alle contactless, il futuro è alle porte: tra qualche mese verrà ritoccata la soglia sotto la quale non servirà digitare il codice PIN. "Dal 1 gennaio 2021 l'importo per il quale non verrà richiesta la digitazione del PIN passerà da 25 a 50 euro. La carta 'MC Click' è al passo con i tempi e quindi accoglierà, naturalmente, la nuova 'soglia'. Questo allineamento alle richieste provenienti dal circuito così come tante altre, spesso non percepite dai cliente finale è garantito da T.P@Y.".