Ufficio di Stato Brevetti e Marchi: le istituzioni contro il “mercato del falso”

di Daniele Bartolucci Tutto pronto per la quinta edizione della "Settimana Anticontraffazione", la campagna promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle gravi implicazioni del mercato del falso e di indirizzare i consumatori verso comportamenti di acquisto consapevole. Per raggiungerlo, è stato predisposto un programma di dibattiti e di iniziative di comunicazione sotto lo slogan "La lotta al falso passa anche da te" per sensibilizzare un ruolo attivo dei cittadini. Tra le tante iniziative, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino segnala quella organizzata a UIBM e Università di Urbino per il 19 ottobre: un webinar (inizio ore 11) che, partendo dalla presentazione dell'analisi del mercato del falso nella provincia di Pesaro e Urbino condotta per il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale dalla Fondazione Censis, delinea le caratteristiche della domanda e dell'offerta di prodotti non originali nel contesto locale e fornisce indicazioni operative per favorire l'azione di contrasto, tenendo conto delle peculiarità territoriali. Il seminario prevede anche la partecipazione di alcuni rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo delle imprese, testimonial della rilevanza dell'impegno contro il falso nel territorio della provincia, tra cui Fabiana Scavolini (Amministratore Delegato di Scavolini) e Davide Broccoli (Presidente Giovani Industriali Pesaro, titolare Vetrotec). Per seguire la diretta basta collegarsi al sito https://uibm.mise.gov.it e cliccare sull'evento.