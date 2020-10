Le maratone di San Marino conquistano atleti e pubblico

di Daniele Bartolucci Alla fine è stato un successo su tutta la linea e l'organizzazione della Track&Field si è confermata all'altezza dei successi precedenti e della sua fama: ben due maratone nello stesso giorno, quella a staffetta a squadre "Ekiden" e quella individuale per maratoneti, che hanno portato oltre 500 runner da tutta Italia. Domenica 27 settembre è stata infatti una giornata ricca di emozioni, sia per i concorrenti che per il pubblico, grazie ad un format di gara avvincente, su un circuito collinare inedito e suggestivo, attorno al Monte Titano. Questi gli ingredienti di una prima edizione che verrà ricordata a lungo. "Un doppio evento innovativo, in una fase storica complessa", commenta il Presidente della Track&Field San Marino, Samuele Guiducci, "che ha visto impegnato senza sosta tutto lo staff dell'organizzazione da diversi mesi, per progettare e immaginare ogni scenario e soprattutto per promuovere al meglio l'evento sportivo su scala nazionale. Dai commenti, raccolti a caldo tra i concorrenti e il pubblico, credo di poter confermare la piena riuscita di una manifestazione sorprendente, coinvolgente ed inclusiva". ATLETI DA TUTTA ITALIA Dalle 7 del mattino l'arrivo a Borgo Maggiore dei primi atleti, provenienti da tutta Italia (perfino da Domodossola, distante 470 km, senza dimenticare la partecipazione dell'atleta non vedente Chiara Pandolfi della Pfizer Italia Running Team di Roma, accompagnata da Ilaria Razzolini, che ha completato la maratona individuale con il crono di 4h 52' 30", a dimostrazione dell'accessibilità della manifestazione.), per il ritiro dei pettorali di gara, con la graduale trasformazione di piazza Grande in una vera e propria arena sportiva, per concorrenti e spettatori. La competizione sul circuito cittadino di 5,9 km, nel cuore della Repubblica, con un dislivello complessivo di 100 metri per giro, ha attirato tantissima gente e, ai partecipanti, ha permesso ai concorrenti di scoprire le gallerie pedonali della vecchia ferrovia, di attraversare il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, di ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola. SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Alle 9 l'appello dei primi frazionisti e dei maratoneti individuali poi alle 9:30, come da programma, lo start dalla griglia di partenza sia della maratona a staffetta per team "Ekiden" che quello della maratona individuale, nel rispetto del protocollo Federale sportivo e della normativa vigente anti-covid. Agli atleti che ne fossero sprovvisti sono state fornite mascherine e gel sanificante offerti da Erbavita/Gruppo Valpharma. L'evento inoltre è stato cardioprotetto, grazie a 3 defibrillatori presenti sul percorso di gara, uno ogni 2 km, forniti da RSM111. TUTTI I VINCITORI Saldamente al comando nella categoria Team Pro dal primo chilometro la squadra "Gabbi Diolaiti Bologna - A", composta da Fabio Ercoli, Diego Gaspari, Giacomo Pensalfini, Vasil Matviychuk e Marco Ercoli. A seguire i team CorriForrest di Forlì e Dinamo Sport di Bellaria hanno lottato fino all'ultima frazione. Nella categoria Team Corporate, la sfida più accesa con tanti sorpassi ad ogni frazione gara, si è vista tra le squadre EnerGreen, Colombini, MVP Sport e The Space. Nel finale il sorpasso di Ilie Laurentiu (EnerGreen) su Federico Borlenghi (Colombini) ha regalato alla EnerGreen la gioia della vittoria di categoria e la seconda posizione assoluta. Al secondo posto il team Colombini, al terzo MVP Sport e The Space al quarto. Le migliori prestazioni assolute in campo maschile, nelle rispettive frazioni, sono di Giacomo Pensalfini, con il tempo di 18' 29" nel giro singolo di 5,9 km (media di 3'07"al km), Vasil Matviychuk, con il tempo di 37' 02" nel doppio giro da 11,8 km (media di 3'08"al km) e Marco Ercoli, con il tempo di 22' 46" nel giro finale da 6,795 km con variante (media di 3'20"al km). In ambito femminile dominio assoluto, nei Team Pro, della "Gabbi Diolaiti Bologna – A" composto da Monica Freda, Eliana Patelli, Luana Leardini, Eleonora Gardelli e Alice Cuscini, con il crono di 2h 48' 19", davanti alle atlete dell'Atletica 85 Faenza (3h 00'25") e della Miramare Runner (3h 07' 29"). Le migliori prestazioni assolute in campo femminile, nelle rispettive frazioni, sono di Monica Freda, con il tempo di 25' 14" nel giro singolo di 5,9 km (media di 4' 16"al km), Eleonora Gardelli, con il tempo di 43' 47" nel doppio giro da 11,8 km (media di 3' 42"al km) e Emanuela Brasini, con il tempo di 27' 58" nel giro finale da 6,795 km con variante (media di 4' 06"al km). Nella maratona individuale il miglior tempo assoluto, sui sette giri del circuito, lo ha fatto registrare Federica Moroni, portacolori della AVIS Castel San Pietro e regina indiscussa della San Marino Marathon 2020, con il crono di 2h 53' 03" (media di 4' 06"al km) seguita da Fausta Borghini, Running Team San Patrignano e Marta Doko, GS Lamone. La classifica maschile incorona al primo posto Luca Benazzi (LifeRunner), seguito da Paolo Callegari (Atletica CorriFerrara) e Loris De Paoli (Grottini Team Recanati).