San Marino, Ekiden: una “Corporate Run” lunga 42,195 chilometri

di Alessandro Carli Cambia il nome, ma non la sostanza Dopo il successo del "Giro del Monte", il 27 settembre è in programma una nuova tappa del programma Corporate Run, la San Marino Ekiden Marathon, con una "distanza" però – come suggerisce il titolo - moltiplicata per 7 (42,195 chilometri), un percorso diverso e una "modalità nuova: si gareggerà per "team", composti da cinque atleti che si alterneranno nelle cinque frazioni previste. L'appuntamento, inserito nel calendario di Wellness Week, ha fatto centro: le richieste di partecipazione difatti sono state talmente tante (oltre 80 team della Ekiden e gli oltre 100 maratoneti individuali) che la Track&Field San Marino ha aperto le iscrizioni anche a coloro che vogliono percorrere tutta la distanza da soli e ha posticipato la deadline a sabato sera alle 18.00. "Ero consapevole che ci fosse voglia di correre, a cui si aggiunge l'entusiasmo di poter tornare a competere all'aperto, sempre nel pieno rispetto del protocollo sportivo e della normativa vigente" ha spiegato Samuele Guiducci, presidente della Track&Field San Marino. IL PERCORSO Anche la San Marino Ekiden Marathon si svolgerà nella parte più alta del Monte Titano. I partecipanti dovranno completare il circuito 7 volte, più una variante di 895 metri, per completare i 42,195 chilometri "tradizionali". La formula prevede che la distanza tradizionale sia suddivisa in 5 diverse frazioni (5,9 km + 11,8 km + 5,9 km + 11,8 km + 6,795 km) corse da altrettanti concorrenti. Il percorso permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia a Borgo Maggiore, attraversa il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola. La partenza della Maratona "Ekiden" a staffetta è prevista alle 9:30 mentre quella della Maratona individuale è prevista alle 9:35, entrambe dall'antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore. Per tutta la durata dell'evento è prevista tanta musica con Dj set e lo street food a Km0 nel centro storico di Borgo Maggiore. Al termine del programma sportivo si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione sul podio in Piazza Grande. II percorso è visibile su Garmin Connect e su Strava. San Marino Fixing è, come sempre, media partner del programma Corporate Run. LA SICUREZZA Confermata l'attenzione massima alla sicurezza con l'adozione del protocollo FIDAL, con lo start in griglia di partenza dei concorrenti, e con le prescrizioni introdotte con il Decreto n. 147 che prevedono l'utilizzo della mascherina nelle fasi pre e post gara, dove non sia possibile la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone, e le prescrizioni individuali di igiene più comuni. Inoltre è garantita l'assistenza tecnica e medica per tutti i partecipanti, oltre alla presenza di 3 defibrillatori (forniti da RSM111) sul percorso di gara, uno ogni 2 km, rendendo così l'evento sportivo cardio-protetto. LA STORIA La Ekiden (dal giapponese eki, "stazione" e den, "trasmettere") nasce in Giappone nel 1917 con una gara fra Kyoto e Tokyo, su un percorso di 508 chilometri, per festeggiare l'anniversario dello spostamento della capitale. In questo Paese negli anni la disciplina ha progressivamente acquisito popolarità, tanto che un evento di questo tipo polarizza per giorni l'attenzione dei mass media.