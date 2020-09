San Marino, al Rallylegend 2020 anche Miky Biasion e Franco Cunico

Si avvicina a grandi passi la 18esima edizione del Rallylegend: come ormai da consuetudine, le settimane che precedono l'evento sono quelle più "calde", con i tanti appassionati di mezzo mondo che attendono di conoscere le proposte, le novità, i campioni e le macchine che daranno vita alla quattro giorni, in programma a San Marino dall'1 al 4 ottobre 2020.

Zeromille e REW Events lavorano senza sosta all'organizzazione, con la collaborazione di FAMS (Federazione Automotoristica Sammarinese), del CONS (Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese) e si avvalgono del prestigioso e importante patrocinio delle Segreteria di Stato Turismo, Lavoro e Sport.

I GRANDI NOMI: BIASION, CUNICO, DELECOUR





Torna a Rallylegend Francois Delecour, il campione francese già pilota ufficiale Ford e Peugeot, vicecampione del mondo rally nel 1993 con la Escort Cosworth, e otto volte nella top ten finale del Campionato del Mondo Rally tra il 1991 e il 2001. Delecour porterà in gara nella categoria WRC-RGT la nuova e fascinosa Alpine A110 RGT, la versione moderna della mitica vettura da rally prodotta dal 1962 al 1977, che richiama in molti particolari. Anche per Franco Cunico, che avrà Gigi Pirollo alle note, si tratta di un ritorno a Rallylegend, questa volta con la Ford Sierra Cosworth 4X4. E con una Ford, la Escort Cosworth, Cunico ha lasciato il segno nel 1993, quando vinse il rallye di Sanremo mondiale, impreziosendo una bacheca ricchissima dove brillano tre titoli italiani assoluti, tre in gruppo N e uno in Gruppo B nel CIR, due nel Trofeo Terra, insieme ad altri titoli e a quel Trofeo A112 del 1979 che diede il via alla sua straordinaria carriera. Immancabile invece Miki Biasion, che è un "aficionado" di Rallylegend fin dalle prime edizioni. Il due volte campione del mondo rally, pluricampione europeo e italiano rally, riesce ogni anno a stupire. Anche nella edizione 2020 avremo un Biasion "inedito", che si esibirà tra le Legend Stars con una Lancia Stratos, macchina con cui non ha mai gareggiato, vestita nei colori Eberhard&Co.

