La maratona per team debutta nella Repubblica di San Marino

di Alessandro Carli Antica di circa 2.500 anni è la distanza (42 km e 195 metri coperti dal militare ateniese Filippide), nuova invece è la formula: non un singolo maratoneta ma un team composto da cinque atleti che si alterneranno nelle cinque frazioni previste. L'idea è "Made in Japan", in Europa ha già preso piede (Francia e Germania), in Italia è quasi una novità (a Milano si è corsa tre volte), in Repubblica è al debutto: il 27 settembre difatti il Titano ospiterà la prima edizione della "San Marino Ekiden Marathon" (dal giapponese "eki", stazione e "den," trasmettere), una sorta di "versione bis" del Giro del Monte (ma con un percorso diverso) e quindi, di fatto, un'altra occasione per le aziende di "sfidarsi". Samuele Guiducci, presidente della Track&Field San Marino, dopo aver annunciato che la kermesse "è stata inserita nel programma della Wellness Week" e che "stiamo avendo già tante iscrizioni da team amatoriali e da team aziendali", si è soffermato sull'itinerario: si parte da Borgo Maggiore per poi dirigersi verso le ex-gallerie pedonali della vecchia ferrovia e proseguire verso il parco di Montecchio e poi ancora Murata, Sottomontana e Borgo Maggiore. CINQUE FRAZIONI

Cinque frazioni, come detto, con "distanze differenti", con un dislivello piuttosto contenuto, circa 60-70 metri e con un tempo massimo: 5 ore. Presa come unità di misura il giro (5,9 km), al primo frazionista il compito di percorrerlo una volta. Il secondo dovrà completare il "cerchio" due volte, una il terzo, due il quarto e una (e un po') il quinto. "Per raggiungere la distanza prevista dalla maratona – ha proseguito Guiducci – è stata aggiunta una variante a Montecchio". Il "passaggio del testimone" avverrà a Borgo: i maratoneti si "scambieranno" una fascetta nella quale è stato inserito un "chip". In occasione della presentazione della manifestazione sportiva il Capitano di Castello di San Marino, Federico Cavalli si è detto "molto contento per la proposta ricevuta da Track&Field. L'auspicio è che la Ekiden accolga migliaia di persone e che faccia conoscere la nostra Repubblica". Il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport, Emanuele D'Amelio, spera che "la maratona diventi un evento di riferimento per il territorio". In un periodo così difficile a causa della pandemia, "realizzare una manifestazione che unisce sportivi e appassionati è un segnale bello per tutti e che dà morale". LE INFORMAZIONI

La partenza è prevista alle 9:30, dall'antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore. L'iscrizione è possibile in squadra, anche amatoriale con amici o colleghi, con 5 concorrenti, e i team possono essere interamente maschili, interamente femminili o misti. La classifica generale della San Marino Ekiden Marathon terrà conto dell'ordine di arrivo del quinto concorrente frazionista di ogni team giunto al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva. I primi tre team maschili, i primi tre team femminili e i primi tre Team misti verranno premiati alle 14:30 sul podio allestito in Piazza Grande. Per tutta la durata dell'evento tanta musica con Dj set e lo street food a Km0 nel centro storico di Borgo Maggiore. Al termine del programma sportivo, la tradizionale cerimonia di premiazione sul podio in Piazza Grande. Disponibile il percorso della San Marino Ekiden Marathon 2020 su Garmin Connect e Strava. Le iscrizioni alla San Marino Ekiden Marathon 2020 possono essere effettuate solamente online entro le ore 23 del 21 settembre 2020, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l'apposito file Excel (clicca qui per scaricare il file Excel) ed inviandolo all'email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Il programma e il regolamento sono disponibili sul sito: www.tfsanmarino.com Per un avvincente week end con soggiorno a San Marino, sono disponibili offerte speciali riservate ai partecipanti e loro accompagnatori, sul sito web: www.sanmarinoreservation.com/san-marino-ekiden2020. San Marino Fixing è, come sempre, media partner del programma Corporate Run.