Un racconto multimediale: il Titanus Museum apre le porte per far conoscere la storia locale

di Alessandro Carli Tre grandi monitor per un viaggio multimediale nella storia della Repubblica di San Marino. Il 2 settembre è stato presentato il "Titanus Museum" (Contrada Santa Croce, 20 – San Marino Città). La funzione educativa e quella di intrattenimento sono massimizzate grazie alla qualità dei contenuti storico-scientifici, garantita dalla collaborazione con il professor Verter Casali, uno dei massimi esperti di storia locale. Il racconto, che avviene in tre "momenti" e in tre "luoghi" – Area Antica, Area Moderna (come San Marino ha sviluppato la sua indipendenza e sovranità lungo i secoli, dal XII al XVII, e mostrato, con l'ausilio del video-mapping su un plastico del territorio, il raggiungimento nel corso del tempo degli attuali confini) e Area Contemporanea - abbraccia una tradizione secolare che parte dalla Preistoria e arriva sino ai giorni d'oggi. Si va quindi dalla formazione geologica del Monte Titano e, attraverso la fondazione della comunità da parte del Santo Marino, si "vedono" e si "vivono" il Medioevo, Napoleone, Garibaldi e la Seconda Guerra Mondiale. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha voluto rimarcare la necessità di intercettare nuove frequenze turistiche e i segmenti del turismo culturale e del turismo scolastico ben si prestano se adeguatamente sviluppati. Il Segretario di Stato Stefano Canti, invece, si è soffermato sull'impegno del suo dicastero verso gli interventi infrastrutturali strategici per il Paese che nell'ottica della qualità e dell'eccellenza diventano le fondamenta su cui costruire il futuro della Repubblica.