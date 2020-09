Musica e motori: alla Cava degli Umbri i dj Jones, Faraone, Lippoli, Philipp & Cole

Il binomio musica-sport per rilanciare e promuovere il territorio sammarinese. Nasce una nuova partnership tra la Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per lo Sport di San Marino e il gruppo Musica di Riccione. Un accordo che guarda al futuro e che consentirà di abbinare alle più importanti e prestigiose manifestazioni in ambito sportivo legate alla Repubblica delle esibizioni live di artisti di fama internazionale. L'obiettivo è duplice. Da un lato, infatti, si intende ampliare l'offerta a disposizione degli appassionati di sport che approderanno sul Titano nel corso dei vari appuntamenti. Dall'altro si punta a prolungare la permanenza nelle strutture ricettive del territorio sammarinese e allo stesso tempo a favorire la riscoperta del Titano e del suo centro storico da parte dei visitatori. Il primo step di questa nuova partnership sarà l'evento 'Musica e Motori', che farà tappa sabato 12 settembre nell'Arena Spettacoli in Cava degli Umbri (P7) a partire dalle 20. L'occasione è, naturalmente, la concomitanza con il Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma proprio nel fine settimana. Ad accogliere il popolo delle due ruote sarà la musica di dj del calibro di Jamie Jones, Marco Faraone, Massimino Lippoli, Philipp & Cole. Il tutto accompagnato da suggestivi giochi di luce e da una ampia area dedicata al food e al beverage. L'appuntamento si svolgerà in completa sicurezza con rigidi protocolli in materia di distanziamento, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine, un'attenzione particolare alle fasi di afflusso e deflusso, igienizzazione e sanificazione. L'obiettivo a cui si sta lavorando è quello di riproporre il format anche in occasione di altri eventi sportivi e di reiterarlo nel 2021. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente online sul portale Ticketsms. Sono attivate convenzioni con gli hotel e un servizio di navetta per collegare la Riviera al luogo dell'evento. Federico Pedini Amati: "Insieme al Gruppo Musica di Riccione, con cui da subito si è instaurato un ottimo feeling, stiamo lavorando su più fronti. Nel lungo periodo, pensando al futuro, auspico una collaborazione con questo gruppo legato al mondo dell'intrattenimento per una serie di iniziative in grado di arricchire la nostra offerta-eventi".