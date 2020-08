“Giro del Monte 2020”, aperte le iscrizioni alla Corporate Run

di Daniele Bartolucci Qualche settimana al Giro del Monte 2020: l'evento sportivo che fa parte della storia della Repubblica di San Marino e che ritorna senza rinunciare ai suoi rituali, ma con tante novità. Cresce dunque l'attesa per l'edizione 2020 della manifestazione sportiva che ha fatto la storia della Repubblica di San Marino. Nato da una scommessa vinta 49 anni fa: sullo Stradone nel lontano 1970, mentre a New York si correva la prima edizione della maratona. Da sfida tra amici, nel completare il giro del monte Titano nel minor tempo possibile, in pochi anni, divenne una gara vera e oggi vuole essere uno stimolo per la ripresa delle competizioni di corsa su strada, nel rispetto della normativa. Inoltre, grazie alla passione dello staff dell'Associazione Track&Field, è un evento entrato nel cuore dei sammarinesi che si preparano a darsi appuntamento per divertirsi e magari anche sfidarsi con il cronometro. IL PROGRAMMA: GARE ED EVENTI CORRELATI

Il tracciato collinare del circuito di 7 km, attraversa le strade dei centri storici patrimonio Unesco, di San Marino, capitale della più antica Repubblica del mondo, e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana e il panorama vista mare della riviera di Rimini. Le partenze a batteria sul piazzale Lo Stradone – una scelta dettata dall'esigenza di evitare qualsiasi rischio da coronavirus, a cui si aggiungono ovviamente tante altre disposizioni dell'organizzazione - sono previste dalle ore 17, mentre il traguardo, con le luci del tramonto, sarà allestito di fronte a Porta San Francesco, uno dei principali varchi di accesso al centro storico fortificato. Confermate, accanto alla gara competitiva, la Corporate Run, gara per squadre amatoriali di amici o colleghi, e la manifestazione non competitiva. Al termine del programma sportivo, la tradizionale cerimonia di premiazione e per tutta la durata dell'evento lo street food a Km0, ma anche tanto spettacolo con gli artisti dello SMIAF - San Marino International Arts Festival nelle piazze e contrade del centro storico di San Marino. Le iscrizioni on-line al Giro del Monte 2020, il programma completo e offerte speciali, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com APERTE LE SCRIZIONI ALLA CORPORATE RUN L'iscrizione del Team, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente on-line, entro le ore 23:00 del 31 agosto 2020, sul sito web al seguente indirizzo: www.tfsanmarino.com/iscrizioni. Il Team dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run per il Giro Del Monte è di 10 euro a persona e comprende tutti i servizi della gara (sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico e ristori), la t-shirt tecnica, il pacco gara della manifestazione sportiva e il pettorale con il chip per il timing elettronico. La classifica generale della "San Marino Corporate Run" terrà conto dell'ordine di arrivo dei primi 5 componenti di ogni Team giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva, e al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre Team sul podio. Media partner dell'iniziativa saranno Radio San Marino 102.7 e San Marino Fixing, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti e classifiche.