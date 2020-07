San Marino, musica, arte, outdoor e velocità per rimettersi finalmente “in moto”

Proposte artistiche di livello internazionale per rilanciare – almeno in parte dopo l'azzeramento dovuto alla Covid-19 dei mesi scorsi – la stagione estiva turistica 2020: San Marino ha lanciato un cartellone degli eventi denso e, visti i nomi, soprattutto in grado di "richiamare" sul Titano – questo l'auspicio - anche un buon numero visitatori stranieri. Un sguardo, quello della Segreteria di Stato per il Turismo e dell'Ufficio per il Turismo, di prospettiva: la programmazione difatti arriva sino a Capodanno. ACE JAZZ FESTIVAL

I quattro concerti principali dell'Ace Jazz Festival San Marino, concentrati in altrettante serate consecutive tra il 4 e il 7 agosto, formano una specie di festival nel festival, spostando l'attenzione dai numerosi 'eventi sonori' diffusi sul territorio a una serie di grandi appuntamenti live. Mentre andiamo in stampa gli organizzatori hanno annunciato che il concerto del 4 agosto a Campo Bruno Reffi del pianista e cantante Raphael Gualazzi è stato posticipato a settembre-ottobre. Il 4 agosto ci sarà comunque un concerto e sarà gratuito. Il nome del nuovo artista ancora non è noto, ma la tipologia, assicurano dall'ufficio stampa, sarà in linea con lo stile di Gualazzi. Il 5 agosto ci si sposterà alla Cava dei Balestrieri: qui la vocalist Ginevra Di Marco, celebre ancora oggi per i suoi esordi come voce femminile dei C.S.I., proporrà "Quello che conta", progetto dedicato alle canzoni di Luigi Tenco. Quello del 6 agosto sarà il concerto più caratterizzante per l'identità del festival. Due dei più importanti pianisti jazz italiani, Rita Marcotulli e Dado Moroni, si affronteranno/confronteranno su un insolito palcoscenico: la superficie da gioco del Centro Tennis Cassa di Risparmio. Un duetto dalla scenografia sportiva, che potrebbe ispirare ai due musicisti amichevoli palleggi di note ma anche un fitto scambio di affondi competitivi. Il 7 agosto il festival torna alla Cava dei Balestrieri con il concerto (gratuito) della Tower Jazz Composers Orchestra, la formazione residente del Jazz Club Ferrara, realizzato in collaborazione con il Bologna Jazz Festival. Affidati alla direzione di Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone, gli oltre venti elementi della Tower Jazz Composers Orchestra mettono in gioco collettivamente le proprie idee musicali con creatività e sorprendente empatia, eseguendo un repertorio che affianca composizioni originali e rivisitazioni di brani provenienti da varie tradizioni. "A BASSA DENSITÀ"

In tempi poco adatti ai concerti dal grande richiamo di pubblico, l'AJFSM lancia il format "A bassa densità", facendo di esso lo slogan di questa sua prima edizione: piccole formazioni musicali (dal solo al trio) posizionate in luoghi atipici, pittoreschi e paesaggistici, dove l'ascolto può avvenire senza assembramento del pubblico. 'Preludi acustici' più che veri e propri concerti, inaspettate colonne sonore dal vivo dislocate nei siti di interesse storico-artistico del centro storico: si svolgeranno nel tardo pomeriggio, con doppio set, e saranno tutti appuntamenti gratuiti. Con il coinvolgimento di numerosi artisti del territorio, la musica non avrà barriere stilistiche: jazz, world music, folk, classica, blues, Brasile. Saranno proprio gli appuntamenti live "A bassa densità" a dare il via alla nuova kermesse musicale sammarinese: sabato 18 luglio con il duo jazzistico formato dal pianista Roberto Stefanelli e dal sassofonista Alessandro Scala (al Giardino dei Liburni) e con le sonorità world della cantante Barbara Andreini e il fisarmonicista Gabriele Antonelli (in Piazza della Libertà). Il 25 luglio agli Orti Borghesi si ascolterà musica brasiliana con il duo Choro de Rua mentre al Giardino dei Liburni sarà jazz con il duo creato dalla cantante Valentina Monetta e il pianista Simone Migani. L'1 agosto la musica sarà a Porta San Francesco, con il duo classico di Aldo Zangheri (viola) e Monica Micheli (arpa), e nell'Area Verde Contrada dei Fossi, con il blues di Paolo Beccari (voce) e Omar Bologna (chitarra). L'8 agosto si ascolteranno il solo di violoncello di Anselmo Pelliccioni (alla Prima Torre) e il duo jazz del sassofonista Simone La Maida con il chitarrista Roberto Monti (Piazza Garibaldi). Il 15, ferragosto sonoro con il folk degli Orsi (a Porta San Francesco) e la performance sperimentale al sax di Dan Kinzelman (al Passo delle Streghe). Le ultime note risuoneranno il 22 agosto sul Piano dei Mortai, con il duo Step Two, e nel Giardino dei Liburni, con le pagine classiche interpretate da Emanuela Valmaggi (chitarra classica) e Simonetta Agarici (pianoforte). I live "A bassa densità" caratterizzeranno anche la settimana centrale del festival, facendo da introduzione ad alcuni dei concerti serali principali. Il 5 agosto il trio di jazz manouche Welcome to the Django sarà posizionato in Piazza Garibaldi. Il 6 agosto alla Prima Torre ci saranno Aldo Capicchioni al violino e Michela Zanotti alla viola. Ma a rinforzare le quattro serate clou del festival ci saranno anche dei dopo concerto in stile jam session. Le prime due le jam saranno alla libroteca Treesessanta: il 4 agosto a cura di Alex Gorbi, il 5 in collaborazione con il Rimini Jazz Club. Le restanti due jam si terranno al ristorante La Fratta: il 6 a cura di Giulio Angrisani e Laura Klain, il 7 con il trio di Michele Sperandio. ARTE E MOTORI Ancora arti performative e musica con "Visionnaire Performing Arts Festival" e "San Marino Goodbye Folk Festival", durante la seconda e terza settimana d'agosto. Sul finire del mese, tutti pronti per la 7a edizione di "San Marino Comics", Festival del Fumetto e della cultura POP, realtà affermata a livello Internazionale per i tanti appassionati di questo mondo colorato. A settembre gli eventi mutano il focus, passando dall'intrattenimento e gli spettacoli allo sport, in tutte le sue sfaccettature: "SMIAF Extreme", rassegna dedicata agli appassionati di sport estremi, con la scenografica traversata funambolica tra due delle tre torri medievali icona del paese nel mondo. Sempre sui temi del green e della natura approderà sul Titano il Giro E, gara di e-bike sulle strade del Giro d'Italia. Di seguito, il grande spettacolo motoristico, vero simbolo della nostra terra, con tre eventi dal respiro internazionale in rapida successione, da settembre a ottobre: "MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini", "Rallylegend" e "Mille Miglia". Sul finire dell'anno non mancherà lo spettacolo da sogno de "Il Natale delle Meraviglie", con i tradizionali mercatini e gli scenari unici pensati per stupire grandi e piccini grazie a un'autentica magia di luce e a un'atmosfera natalizia senza tempo. LE PROPOSTE OUTDOOR La vacanza outdoor è la vera novità turistica di quest'anno con la Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio per il Turismo che hanno scelto di dedicare i propri sforzi verso l'aggregazione di tutte quelle realtà strutturate o del mondo dell'associazionismo che possono offrire esperienze ai turisti attivi: Club Alpino San Marino, Lunghi Archi di San Marino, San Marino Trekking, Volo Libero, San Marino Cycling Experience, E-bikexperience, Falconeria Sammarinese, San Marino Underground (speleologia) e Guide Turistiche Sammarinesi (foto visitsanmarino). Il Direttore dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli: "Il nuovo claim 'Lontana dai luoghi comuni, vicina a te' vuole portare il visitatore ad entrare nell'unicità di San Marino, rendendo il territorio protagonista di una serie di esperienze disponibili sul nuovo sito outdoor.visitsanmarino.com, che consentirà al visitatore di scoprire tutte le attività outdoor fruibili a San Marino, con servizi che si potranno prenotare e acquistare online. L'obiettivo è quello di riuscire a mettere a sistema realtà che erano già operative, in alcuni casi a livello amatoriale e in altri a livello professionale, per far conoscere e commercializzare tutto ciò che San Marino ha da offrire in ambito green, in modo da ampliare il pubblico di riferimento e indurre il visitatore ad incrementare il tempo di permanenza in Repubblica".