Università e imprese: Montironi, Ponzio e Trebbi vincono il concorso de La Chiara

di Alessandro Carli Prosegue il dialogo tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e le imprese del territorio. L'8 luglio si è svolta la premiazione del concorso sul concept del brand identity de La Chiara, un'azienda del territorio impegnata dal 2008 nell'introdurre soluzioni efficaci e innovative nel campo del trattamento delle acque, sia su sistemi domestici che su impianti professionali. Il Corso di Design della Comunicazione, nel secondo semestre, ha posto come oggetto di studio il "rinfrescamento" dell'immagine dell'azienda sammarinese e l'8 luglio, come detto, si è svolta la premiazione alla presenza di Carmen Schiavone. Al team che si è aggiudicato il concorso – composto da Luca Montironi, Maria Chiara Ponzio e Daniele Trebbi - sono stati consegnati tre buoni del valore di 500 euro l'uno da spendere presso l'azienda. Azienda che ha in cantiere un progetto davvero importante: far diventare San Marino plastic free, quindi libero dalla plastica.