Covid-19, vacanze 2020: la Repubblica di San Marino è un paese molto sicuro

di Alessandro Carli Vacanze a San Marino? Certo! In vista dell'estate 2020 il Foreign & Commonwealth Office, il dicastero del Regno Unito responsabile della promozione degli interessi del Paese all'estero, ha aggiornato le schede Paese: oltre alle consuete indicazioni sul pericolo di attacchi terroristici – e anche quest'anno sul sito del FCO si legge che a "San Marino non c'è storia recente di terrorismo" e che "la maggior parte delle visite si svolge senza problemi" – sono stati aggiunti gli impegni messi in campo dallo Stato per arginare la COVID-19. Il Foreign & Commonwealth Office – che ha inserito la Repubblica di San Marino tra le Nazioni più sicure d'Europa assieme a Svizzera, Malta, Islanda, Polonia e Repubblica Ceca - attualmente consiglia i cittadini britannici di evitare tutti i viaggi internazionali, tranne quelli essenziali. Sempre il F&CO elogia l'impegno del Titano contro la COVID-19: "Tutti dovrebbero rispettare le misure messe in atto a San Marino per limitare la diffusione del coronavirus". Nonostante l'invito implicito a organizzare vacanze di prossimità, il Foreign ricorda che "non vi sono più restrizioni correlate a Covid-19 all'entrata a San Marino, sebbene tutti i visitatori debbano rispettare le disposizioni in materia di allontanamento sociale e sanificazione". AIUTI PER CHI NON PUÒ TORNARE IN UK Il governo inglese ha messo a disposizione dei propri cittadini una gamma di supporti finanziari a cui è possibile accedere mentre non si è in grado di tornare a causa delle restrizioni del coronavirus. "Se sei a San Marino e hai esaurito tutte le altre opzioni per coprire i costi di vita essenziali mentre aspetti di tornare a casa, potresti richiedere un prestito di emergenza per le tue spese di soggiorno da parte del governo del Regno Unito. Puoi candidarti solo se vivi normalmente nel Regno Unito e non puoi tornare a casa. Questa opzione di ultima istanza è per le persone più bisognose e dovrai rimborsare il prestito quando torni nel Regno Unito". IL MONTE TITANO NELLE GUIDE TURISTICHE Nell'edizione cartacea viene inglobata all'Emilia-Romagna ma nell'edizione online ha una sua autonomia. Ovviamente parliamo della Lonely Planet. "A causa dell'elevata altitudine di San Marino, la vista quando si cammina intorno a questa enclave dell'Italia centrale è un po' come guardare fuori dal finestrino di un aeroplano nuvole infinite e gli spettacolari appennini innevati. Fondata nel 301 d.C.da uno scalpellino di nome Marino, l'aspra città-stato afferma di essere la Repubblica più antica del mondo. Immersa nella storia medievale, una visita qui non è completa senza trekking fino alle tre imponenti torri-fortezze arroccate lungo le scogliere, la più antica delle quali, la Rocca Guaita, risale al X secolo". Christine Bednarz di National Geographic scrive perché i viaggiatori di tutti i tipi dovrebbero visitare San Marino. In prima battuta per la sua storia: "Passeggia nella capitale pedonale di San Marino, un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO con un layout medievale punteggiato da tre imponenti fortezze". Tra i punti di forza del Titano, Bednarz annovera il paesaggio ("Vecchie panchine di pietra pepano i pendii offrendo posti dove crogiolarsi nel verde. Percorri la funicolare da una di queste città, Borgo Maggiore, fino al centro storico per ammirare la vista dell'Italia in ogni direzione"), il cibo e l'architettura.