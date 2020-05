“Banca di San Marino sta dando liquidità a imprese e famiglie”

di Daniele Bartolucci Banca di San Marino, in questi mesi di emergenza sanitaria "non si è fermata e ancora oggi è al lavoro per mettere in atto tante iniziative a sostengo di famiglie e operatori economici". A garantirlo è il Direttore Generale dell'istituto, Luca Lorenzi, che illustra l'attività di questi mesi e, in particolare, quanto messo in campo per fronteggiare le esigenze dei propri clienti in merito all'emergenza Covid-19. "Il nostro impegno", assicura infatti Lorenzi, "è volto a favorire l'afflusso di liquidità e permettere così alle famiglie e alle aziende di affrontare più agevolmente questo difficile momento". A tal proposito, "abbiamo già accolto centinaia di richieste e siamo pronti ad accoglierne altre. Come Banca fortemente radicata nel territorio crediamo sia fondamentale per noi supportare il tessuto sociale e quello economico del nostro Paese." Per le famiglie e per tutti gli operatori economici sono state organizzate due principali tipologie di intervento fra loro compatibili: la richiesta di "Moratoria" e la possibilità di effettuare richiesta di "Finanziamento agevolato". "Per quel che attiene specificatamente la moratoria", spiega Lorenzi, "ossia la possibilità per il cliente di richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale di mutui, leasing, e finanziamenti a rimborso rateale fino al 31 marzo 2021, BSM ha evaso fino ad ora oltre 350 richieste". Per i finanziamenti agevolati alle famiglie, si fa riferimento all'Art.19 del D.L. 63/2020 ed al Regolamento n. 03/2020 che prevedono il sostegno dei nuclei familiari, tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia del 90% rilasciata da Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza massima di 10.000 euro per ogni nucleo familiare. Oltre a questo, "la possibilità di accedere alle richieste di finanziamento agevolato è concessa anche agli operatori economici: l'intervento dell'Ecc.ma Camera, in questo caso, prevede il rilascio di una garanzia pari al 70% dell'intera somma erogata (massimo 500.000 Euro per Gruppo economico). Tale fattispecie che prevede una durata massima di 6 anni (8 anni per gli operatori turistici), è regolata dettagliatamente dall'art. 20 del Decreto Legge n. 63/2020. Tutti i cittadini e i correntisti", spiega quindi il Direttore Generale, "possono visualizzare le condizioni dettagliate ed i requisiti necessari per accedere alle richieste, consultando le pagine dedicate all'emergenza COVID-19 sul nostro sito web all'indirizzo www.bsm.sm oppure contattando telefonicamente o tramite e-mail le filiali di riferimento, sempre disponibili a fornire informazioni e supporto". "Noi di BSM", conclude Lorenzi, "abbiamo da sempre a cuore i nostri clienti e per questo vogliamo essere al loro fianco in un momento così difficile".