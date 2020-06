Repubblica di San Marino, monete in euro: definiti i quantitativi per il 2020

di Alessandro Carli Definiti, attraverso il Decreto Delegato del 20 maggio 2020 numero 89 e in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione Monetaria, i quantitativi per la coniazione delle monete in euro, fior di conio, della Repubblica di San Marino per l'anno 2020. Le caratteristiche tecniche delle monete, aventi corso legale sul Titano e negli Stati Membri della Comunità Europea che hanno adottato l'euro, sono quelle stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea per le monete metalliche in euro. Le caratteristiche artistiche (per comodità ci limitiamo a quelle da 2, 1 e 0,50 Euro; le altre sono reperibili sul sito del CGG) - sono determinate come segue. 2 Euro Dritto il ritratto del Santo Marino, particolare di un dipinto di Giovan Battista Urbinelli, con, a sinistra, la lettera R e la sigla dell'autore del bozzetto AL (Arno Ludwig) e, a destra in alto la legenda San Marino e, in basso, l'anno di emissione "2020"; intorno dodici stelle. Rovescio a sinistra il valore 2; a destra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione Europea in cui i confini tra gli Stati Membri sono marcati con una linea sottile. L'iscrizione Euro è sovrapposta orizzontalmente al centro della parte laterale destra, sotto la lettera O di Euro la sigla dell'autore LL a lettere sovrapposte. 1 Euro Dritto: la Seconda Torre con, a sinistra, la legenda San Marino e la lettera R, e, a destra in alto l'anno di emissione "2020" e, in basso, la sigla dell'autore del bozzetto AL; intorno dodici stelle. Rovescio: a sinistra il valore 1; a destra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione Europea in cui i confini tra gli Stati Membri sono marcati con una linea sottile. L'iscrizione Euro è sovrapposta orizzontalmente al centro della parte laterale destra, sotto la lettera O di Euro la sigla dell'autore LL a lettere sovrapposte. 50 Eurocent Dritto: il ritratto del Santo Marino, particolare di un dipinto di Emilio Retrosi, con, a sinistra, la legenda San Marino e, a destra, l'anno di emissione "2020" e la lettera R e in basso la sigla dell'autore del bozzetto AL; intorno dodici stelle. Rovescio: a destra il valore 50 e la sigla dell'autore LL a lettere sovrapposte; in basso al centro le parole Euro Cent, una sopra l'altra; a sinistra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione Europea con gli Stati Membri separati l'uno dall'altro.