Repubblica di San Marino, immobiliare: il più richiesto è il trilocale

di Alessandro Carli

La domanda immobiliare del Monte Titano è costituita essenzialmente da giovani coppie o famiglie alla ricerca della prima casa con un budget che oscilla tra 180.000 e 250.000 euro. Per quel che riguarda invece la tipologia più richiesta, in cima alle preferenze di chi decide di acquistare una nuova casa c'è il trilocale.

SOLUZIONI BIFAMILIARI OLTRE I 250 MILA EURO

"Dal punto di vista dell'offerta immobiliare – spiega Tecnocasa Repubblica di San Marino, che nei giorni scorsi ha pubblicato un report relativo al secondo semestre 2019 – sul mercato si trovano molti appartamenti e qualche soluzione semi-indipendente come bifamiliari o villette a schiera con un valore che va dai 160 ai 250.000 euro per gli appartamenti e oltre i 250.000 euro per le soluzioni bifamiliari e a schiera".

LE ZONE RICHIESTE: BORGO MAGGIORE, DOMAGNANO, CITTÀ

Le zone più richieste da chi acquista sono sicuramente le più servite, come il castello di Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle; un discorso a parte, essendo patrimonio dell'UNESCO, riguarda il centro storico di San Marino.

"Per quanto riguarda l'investimento immobiliare si possono adottare due soluzioni comprare nei castelli secondari come Chiesanuova, Faetano, Montegiardino per potersi permettere soluzioni più grandi e costi minori oppure scegliere i castelli più serviti come Serravalle, Borgo Maggiore o Domagnano appunto per avere tutti i servizi a disposizione e perché la richiesta è più importante in caso di vendita".

Sulle locazioni si riscontra una significativa difficoltà legata al fatto che la Repubblica di San Marino è uno Stato Indipendente con regolamentazioni proprie e, anche per questo motivo, il mercato turistico della seconda casa non è previsto. I canoni medi mensili per un bilocale sono di 500 euro con contratto residenziale 3+2, chi cerca una soluzione in locazione predilige le zone più servite.

"Durante il periodo del lockdown, come molti colleghi abbiamo continuato a lavorare da casa migliorando la nostra immagine relativa alla presentazione del prodotto, sia per quanto riguarda il sito sia per la parte social; mantenendo una costante vicinanza alla nostra clientela tramite contatto telefonico e l'invio di mail con la descrizione dei molteplici servizi offerti. Abbiamo riaperto molto fiduciosi pronti a riprendere la quotidianità con più grinta e professionalità di prima".

ACQUISTARE CASA A SAN MARINO





Tre sono le possibilità di acquistare casa a San Marino:

1 - Residenza Elettiva: con un investimento su un immobile residenziale di un minimo di € 500.000,00 si può ottenere la residenza sammarinese.

2 - Residenza legata agli imprenditori: per avere la residenza, oltre a un piano occupazionale, si devono investire almeno 75.000 € in un immobile di tipo residenziale o commerciale.

3 - Casa Vacanza: si può comprare senza limite di spesa e con un'imposta del 9,5% sul valore del compravenduto, tuttavia in questo caso non si può eleggere qui il domicilio.

Nel 2018 è entrata in vigore una legge legata al rilascio delle residenze a frontalieri che lavorano all'interno della Repubblica da almeno 15 anni, ogni anno saranno soddisfatte solo 20 domande.