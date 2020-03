Repubblica di San Marino, 193 idonei ai concorsi del settore pubblico

Verso la conclusione della prima edizione del corso di formazione preventiva per l'accesso a rapporti di lavoro nel Settore Pubblico Allargato e programmazione della nuova edizione. Il Direttore della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, comunica che, in riferimento al Bando pubblico per l'iscrizione a corso di formazione preventiva per l'accesso a rapporti di lavoro con il Settore Pubblico Allargato, nelle scorse settimane si sono tenute le prove di verifica per coloro che hanno frequentato i corsi nell'ultimo trimestre del 2019. Dei circa 300 inizialmente iscritti, alcuni dei quali non hanno poi frequentato il corso, ben 193 candidati sono risultati idonei dopo la prima tornata di prove e nel giro di un paio di settimane i 63 che non hanno superato i test alla prima sessione avranno la possibilità di sanare la lacuna, nella sessione di verifica per la quale sono già state inviate nella giornata di martedì 25 febbraio le mail di convocazione.

I nominativi di coloro che sono già risultati idonei sono stati comunicati alla Direzione della UO Centro di Formazione Professionale – Ufficio Politiche Attive del Lavoro per consentire l'aggiornamento delle singole posizioni, ed analogamente si procederà in base ai risultati della sessione di recupero dei prossimi giorni.

L'iniziativa che si è posta nell'ottica di garantire una prospettiva di costante innalzamento della professionalità di chi dovrà entrare in un rapporto di lavoro pubblico, in linea anche con le iniziative formative già in atto da alcuni anni per coloro che già sono pubblici dipendenti.

Obbiettivo primario è stato fornire ai corsisti piena consapevolezza del particolare status del pubblico dipendente al servizio del cittadino, soprattutto con riferimento alla deontologia professionale, alle incompatibilità, al codice di condotta degli agenti pubblici, ai meccanismi procedimentali amministrativi.

Con questa formazione la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Direzione Generale della Funzione Pubblica si sono poste l'obbiettivo di coniugare una sempre maggiore professionalità dei dipendenti pubblici acquisita con formazione specifica, l'incremento del grado di soddisfazione dell'utenza e la qualificazione di coloro che si avviano al mondo del lavoro. Proprio l'ampia partecipazione, i feedback ricevuti dai partecipanti e dai docenti, la volontà di migliorare sempre in prospettiva il servizio dell'Amministrazione, ci pone nella condizione di procedere, entro il primo semestre dell'anno corrente, all'organizzazione di una nuova edizione del corso, che potrà così consentire ai nuovi iscritti alle pubbliche graduatorie ed a coloro che non sono riusciti a prendere parte alla prima edizione, di acquisire questa formazione.

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonando al numero 0549-882837.