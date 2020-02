Lima Corporate, Luka Simetovic si aggiudica il premio come “Best Sales Manager” 2019

di Alessandro Carli "...and the winner is... Luka Simetovic". Il manager sammarinese, nei giorni scorsi, si è aggiudicato il premio come "Best Sales Manager" all'Award 2019 (giunto alla settima edizione) del CEO's Club di Lima Corporate, una delle principali aziende che opera nella progettazione, produzione e distribuzione di protesi impiantabili sostitutive delle articolazioni ossee (anca, ginocchio, spalla e articolazioni minori) e caratterizzate da un'elevata tecnologia nell'uso di materiali innovativi e nei processi produttivi. Un successo che lo stesso Luka Simetovic (nella foto è il terzo a partire da sinistra) ci racconta. A partire dalla "fotografia" del gruppo. "Lavoro nell'ufficio commerciale di Lima Italia, ubicato a Milano. Lima Italia fattura circa 50 milioni di euro" spiega prima di soffermarsi sul premio. "Tutti gli anni - così ancora il professionista del Titano - Lima Corporate seleziona i migliori venditori a livello mondiale e i migliori manager. I criteri di valutazione sono la crescita rispetto all'anno prima e il rispetto del budget. Per tre anni ho sfiorato il primo premio, poi alla fine ce l'ha fatta". La premiazione si è tenuta a Torino. Nel 2019 il dottor Luka Simetovic è riuscito a "portare a casa" una crescita dell'8% e un +3% sul budget. Lima, specializzata nell'ortopedia, "è una delle imprese più importanti dell'Europa dopo quelle degli Stati Uniti d'America. Tra i diversi prodotti che produciamo ci sono anche le protesi customizzate in Titanio, realizzate con le stampanti in 3D. Collaboriamo con diverse realtà tra cui l'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino (l'ospedale, ndr)". Oggi il suo presente è a Milano. "Sono molto legato alla Repubblica, e ci tornerei volentieri" conclude.