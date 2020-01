Leonardo Blanco con “HBSI 1-20” dipinge la mappa geografica dell’anima

di Alessandro Carli Ruota attorno al concetto di tempo il progetto "Timeless" che Leonardo Blanco ha sviluppato per realizzare il calendario 2020 di Banca Sammarinese di Investimento. "Il tempo - racconta Blanco - è sempre stato un elemento fondamentale della mia ricerca artistica e il progetto per BSI mi ha permesso di ampliare la mia riflessione su concetto di tempo. Il risultato di questo approfondimento è un'unica opera pittorica fotografata dal bravo Saverio Femia durante il suo divenire. La mia intenzione è stata proprio quella di estrapolare 12 fotogrammi, uno per ogni mese del calendario BSI, che potessero ben rappresentare una sequenza cronologica, la circolarità delle stagioni e contemporaneamente cogliessero le trasformazioni più significative dell'opera durante la sua messa in forma". Il quadro, intitolato "HBSI 1-12", non è altro che una mappa geografica dell'anima, al cui interno coesistono il tempo lineare, quello circolare della natura e degli astri e quello della durata interiore. "È un lavoro dedicato ai cambiamenti e alle trasformazioni che sono alla base della struttura di tutto l'universo - prosegue l'artista -. Il progetto 'Timeless' si ispira alla bella definizione di Platone a proposito del tempo misurabile: 'Immagine mobile dell'eternità'. L'opera incarna proprio questa visione: dodici frammenti che, visti in sequenza, contribuiscono a restituire un'idea del tempo che passa, in una progressione che potrebbe continuare all'infinito". A proposito di progressione, anche gli impegni di Leonardo Blanco non si fermano qui: per il 2020 l'artista ha già in programma una mostra personale a Roma una all'estero e una scultura di grandi dimensioni.