Tutti gli eventi per i social media manager: dalla Giornata della Nutella al “dog Day”

Il calendario di Bee Social è pronto per essere scaricato e soprattutto utilizzato a dovere da chi si occupa di social e non vuole perdersi mai un evento, una giornata internazionale o una data importante nella storia a cui potersi collegare per rilanciare la propria attività sui social. Quello ideato dall'azienda sammarinese è infatti stato, diversi anni fa, probabilmente il primo esempio di calendario completamente dedicato al social media manager: grazie a questo strumento è possibile pianificare il proprio piano editoriale social seguendo gli argomenti più caldi della settimana, del mese o del periodo di riferimento. "Negli anni", spiegano Sandro Menin e Luca Crivellaro, "abbiamo cercato di arricchirlo e di renderlo più fruibile, sino ad arrivare al planning settimanale dove poter anche annotare altre necessità (appuntamenti, idee, todolist, ecc...). Consigliamo tuttavia un uso parsimonioso di tutte queste idee, in quanto la vera strategia social dovrebbe essere basata sul marketing dell'azienda e pertanto le idee a calendario dovrebbero servire come spunto e non come forzatura a tutti i costi". Inoltre, "ricordiamo che la strategia social non può essere basata su eventi, ma deve essere frutto di una pianificazione di marketing e comunicazione che eventualmente Bee Social può fornire ai clienti".