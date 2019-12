“Timeless” di Blanco per il calendario 2020 di Banca Sammarinese di Investimento

I vertici di BSI, accompagnati dal Segretario di Stato per le Finanze Eva Guidi, hanno presentato in anteprima agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni il Calendario 2020, La cui Direzione artistica è stata curata dalla Fondazione Cino Mularoni. L'artista sammarinese Leonardo Blanco ha svolto una riflessione sul concetto di tempo e sulle sue declinazioni, creando per BSI, in un arco temporale di 12 mesi, una successione di opere ognuna sovrascritta sulla precedente. "L'intento – spiega l'artista – è stato quello di estrapolare dodici immagini (una per mese) che potessero ben rappresentare una successione cronologica e mostrare le trasformazioni più significative del quadro durante il suo divenire". Il risultato è dunque un'unica opera pittorica che in sé contiene tutte le precedenti, delle quali resta unicamente una traccia fotografica, in un percorso che lega passato e futuro. "E' nel trascorrere del tempo, nella continuità" commenta il Presidente Giuseppe Dini, "che BSI ha raggiunto tutti i propri obiettivi, consolidandoli e superandoli. I risultati di assoluta eccellenza del 2019 confermano la correttezza del percorso intrapreso, anni fa, dalla proprietà e dal management e rappresentano non un traguardo ma l'inizio di una nuova sfida, nella consapevolezza che non c'è sviluppo che non tragga forza e ispirazione dal passato". "Come ogni anno BSI vuole ringraziare la propria clientela, privata e aziendale, che, in numero sempre crescente, ha confermato la propria fiducia e rinnovato l'apprezzamento per i servizi resi. Un sentito ringraziamento anche ai dipendenti, che condividono quotidianamente l'ambizioso progetto imprenditoriale con passione e professionalità".