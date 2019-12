Guida Titano 2020: per aggiornamento dati c’è tempo sino al 15 gennaio

È in fase di elaborazione l'edizione 2020 di Guida Titano, l'annuario delle attività economiche della Repubblica di San Marino che viene distribuita dentro e soprattutto fuori dal Monte. Aggiornando i dati entro il 15 gennaio 2020 ogni impresa potrà essere presente gratuitamente sul sito www.guidatitano.com con tutti i dati aggiornati; sulla pubblicazione cartacea con ragione sociale, indirizzo, telefono e COE (è importante indicare in quale categoria merceologica inserire l'impresa). Fare l'aggiornamento è semplice: è sufficiente accedere al sito https://www.guidatitano.com/, cliccare sul menu "Aggiorna i tuoi dati" e inserire le proprie credenziali di accesso (utente e password sono quelli del sito registro imprese, già in vostro possesso). Guida Titano è un annuario affidabile e chiaro da utilizzare. Essere presente significa fare parte del sistema economico sammarinese con la trasparenza dei propri dati, per essere facilmente reperibile da potenziali nuovi clienti e fornitori.