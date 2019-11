ANIS in Assemblea Generale, ospite il Professor Mauro Marè

L'Associazione Nazionale Industria San Marino ha convocato l'Assemblea Generale per il 3 dicembre. Prima della tornata elettorale, quindi, motivo per cui è facile ipotizzare che il dibattito si concentrerà soprattutto sulla difficile fase economica che il Paese sta attraversando. Come sempre, l'Assemblea Generale si dividerà in due parti, una privata riservata ai Soci e una pubblica, a cui sono stati invitati tutti i rappresentanti della società sammarinese, dalle Istituzioni ai partiti e movimenti politici, fino alle associazioni di categoria e sindacali. L'appuntamento è al Centro Congressi Kursaal Viale J. F. Kennedy, 17 San Marino Città, alle ore 11. Il programma della giornata prevede la presentazione del rapporto annuale delle aziende ANIS a cura del l'Osservatorio interno, relatore il Dott. Simone Selva; a seguire la relazione della Presidente ANIS, Dott.ssa Neni Rossini, quindi l'intervento dell'ospite dell'Assemblea, che quest'anno sarà l'Economista e Professore Università LUISS, Mauro Marè.