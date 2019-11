TEDxSanMarino, il team cresce: “Un’officina di idee”

di Daniele Bartolucci Tredici mesi, 396 giorni, 9.504 ore: questo è il tempo trascorso dal 6 ottobre 2018, la prima volta nella sua storia millenaria in cui la Repubblica di San Marino ha ospitato un evento TED. Sabato 9 novembre 2019, il palco del Centro Congressi Kursaal è pronto a accogliere nuovi protagonisti 11 ospiti internazionali, scelti minuziosamente dal team. Partiamo dunque dal tema, che affascina: "UNLIMITED", oltre ogni limite. "Una linea sottile tracciata su di un foglio bianco. Il margine dei propri limiti, l'orizzonte, fisico o mentale, che scegliamo di varcare, ciò che separa il possibile dall'impossibile, il noto dall'ignoto, il susseguirsi di puntini limitati ma continui e inarrestabili che porta a costruire la traiettoria verso l'infinito. Uno spazio dove l'indefinito prende forma e dà origine a ciò che è distinto e limitato. Come il Big Bang, un unico punto carico di energia che ha preceduto l'inizio dell'universo a noi conosciuto, un principio dal quale tempo e spazio hanno trovato una dimensione. L'interrogativo che ci poniamo ogni volta che ci troviamo di fronte al limite, il peso delle nostre scelte, le conseguenze che ne derivano, ma quando è giusto superare quel limite? Così definimmo il tema di questa seconda edizione, più di 8 mesi fa. Lo spettacolo che andrà in scena il 9 novembre - domani, ndr - non è frutto del caso, ma di un lavoro collettivo e incessante di un giovane team di volontari, impegnati per fornire al proprio paese un evento dal respiro internazionale. Un'officina di idee dove pensare e magari costruire, insieme, un futuro migliore. Seminando e condividendo sapere, il team di TEDx Città di San Marino sta diventando una piccola comunità: rispetto allo scorso anno, ad esempio, 5 nuove persone sono entrate nel team e le offerte spontanee per dare una mano gratuitamente durante il weekend dell'evento sono più che raddoppiate. Siamo pronti a stupire tutti i partecipanti, per la seconda volta!". Vi chiedono ancora: "ma che cos'è TEDx"?

"Si, ma c'è un lato positivo: l'interesse. Tantissimi sammarinesi sono incuriositi dalla nostra manifestazione e questo è un piccolo ma significativo risultato. E comunque, mai ci stancheremo di ripetere che TEDx è il programma di eventi locali indipendenti di TED, un'organizzazione mondiale no-profit dedicata alle idee che meritano di essere diffuse". Ma chi presenterà TEDxCittàdiSanMarino 2019? "Beh.., una sorpresa la dovremo pure lasciare! Vi aspettiamo numerosi e entusiasti, per vivere un pomeriggio di cultura e divertimento". IL PROGRAMMA

TEDx Città di San Marino si svolgerà il 9 novembre nelle sale del Palazzo Kursaal a Città. Il check-in aprirà alle 12:30 e l'evento inizierà alle 14 con la presentazione d'apertura e la performance dei Drumness (percussioni sperimentali tra il medievale e il futuristico). Quindi, il primo set di speaker: Federico Tombari (talk in lingua inglese con sottotitoli a video), sammarinese, manager e docente accademico presso Google; Gabriele Micalizzi, fotoreporter rimasto ferito in un attentato dell'ISIS in Siria; Stefano Vitali, project manager, parlerà dei limiti della malattia, come superarla e testimoniarla; Hind Lafram, stilista di modest fashion; Silvia Kuna Ballero, comunicatrice scientifica, che parlerà della corsa dell'uomo verso Marte; Paolo Fattori, biochimico. Coffee break alle 16:15, quindi alle 16:45 il secondo set di speaker: Damiano e Margherita Tercon con Philipp Carboni, duo comico riminese che, insieme al nuovo membro Philipp, presenterà un originale approccio alla sindrome di Asperger; Jesus Emilio Tuberquia Zapata (talk in lingua spagnola , con sottotitoli), agricoltore colombiano della Comunità de Paz di San Josè de Apartado, zona umanitaria neutrale in mezzo alla guerra; Carlo Alberto Pratesi, professore di Marketing Innovazione e Sostenibilità all'Università Roma Tre. Alex Bellini, esploratore e divulgatore; Veronica Valentini, sammarinese, ingegnere biochimico. A seguire, la performance "parkour" degli Zero Show e Urban Freedom, quindi l'aperitivo finale alle 18:30.