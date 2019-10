Cimice asiatica, la “cura” nei test di Bioagrotech

di Daniele Bartolucci

Cimice asiatica, Bioagrotech scende in laboratorio per trovare una soluzione. Mentre l'agricoltura italiana fa i conti con le perdite economiche causate dalla cimice asiatica, l'azienda sammarinese è impegnata, presso il centro Agri 2000, in specifici test con l'obiettivo di provare l'efficacia del suo prodotto Zeolite Cubana nei confronti del parassita originario della Cina e del Giappone.

Una soluzione per neutralizzare la cimice asiatica e salvaguardare la resa del patrimonio ortofrutticolo italiano. È questa la sfida che Bioagrotech Srl sta raccogliendo in questi giorni presso il centro accreditato Agri 2000. L'azienda sammarinese - specializzata nello studio di fertilizzanti, substrati organici e minerali per l'agricoltura biologica - sta eseguendo test specifici per verificare la capacità di contrasto della zeolite cubana nei confronti della cimice asiatica, protagonista in questa estate 2019 di un invasione senza precedenti e che, in questi giorni, sta presentando all'agricoltura italiana e alla relativa filiera un conto salatissimo.

Secondo l'Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la diffusione del parassita originario della Cina e del Giappone, avrebbe provocato danni per 350 milioni di euro nel Nord Italia e di 250 milioni nel resto del paese. Un fenomeno allarmante e che fa registrare al comparto agricolo e in particolar modo frutticolo, perdite consistenti. Basti pensare che in Emilia Romagna dove si producono il 70% delle pere italiane e il 30% di tutte le pere europee, quest'anno, i 5mila produttori della regione raccoglieranno 250mila tonnellate di pere, la metà del 2018.

Da qui l'esigenza dell'intervento di Bioagrotech Srl, da sempre impegnata nella tutela delle coltivazioni e della biodiversità, di avviare delle sperimentazioni con la Zeolite Cubana, un prodotto biologico che deriva dalla lavorazione meccanica di una roccia sedimentaria di origine vulcanica formatasi a Cuba milioni di anni dall'incontro della lava incandescente con l'acqua di mare. In natura si possono distinguere diverse tipologie, ciascuna differente per composizione chimica e mineralogica. La Zeolite Cubana Bioagrotech - pura al 100% e costituita da clinoptilolite al 67,5% e mordenite al 32,5% - si è dimostrata, secondo gli studi e le ricerche dell'azienda sammarinese, efficace contro i parassiti di diverse colture tra cui: Tignoletta della vite (Lobesia Botrana), Mosca e cocciniglia dell'olivo (Bactrocera Oleae- Seissetia Oleae), Lepidotteri su Orticole (Helicoverpa Armigera, Mamestra Brassicae), Tripide su Uva da tavola (Drepanothrips reuter). Ora, dunque, non resta che aspettare i risultati dei test per capire se la Zeolita Cubana Bioagrotech potrà rappresentare nei prossimi anni un valido alleato per gli agricoltori di tutta Italia che, oggi più che mai, necessitano di una soluzione efficace per salvaguardare le proprie coltivazioni dal "temibile" parassita asiatico.