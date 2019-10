Un fiore all’occhiello della Repubblica di San Marino

di Alessandro Carli

Tiss'You Care Clinic, ubicata a San Marino, è nata come spin off di Tiss'You ed è il centro di riferimento per le metodiche di medicina rigenerativa adottate da centinaia di medici in tutto il mondo. La miglior scelta in ambito sanitario per chi cerca cure specialistiche, soluzioni efficaci e assistenza completa per ogni prestazione. Una realtà attenta e in crescita e che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori che, assieme al Segretario di Stato per l'Industria, Andrea Zafferani e al Segretario Generale dell'ANIS, William Vagnini, hanno potuto "toccare con mano" la "struttura" e soprattutto le attività che ogni giorno vengono portate avanti. A Paolo Fattori, CEO di Tiss'You, il compito di accompagnare gli ospiti in una visita guidata all'interno del "cuore" dell'azienda. "Vantiamo una struttura di alto livello, con comfort alberghiero della degenza che consente di 'vivere' la clinica come un ambiente confortevole e intimo. Sale operatorie ISO 5 per gli interventi chirurgici che riducono al massimo il rischio di infezione, tecnologie di ultima generazione, colonna artroscopica 4K, controllo RX (e prossimamente TAC) intra operatorio, robotica per impianto protesico" ha spiegato.

Newton, Tesla, Einstein, Ferrari, Galileo. Sono i nomi che definiscono le camere di degenza. Alcune, quelle di livello più alto, hanno la certificazione ISO 5 che permetterebbe di poter effettuare anche alcuni interventi chirurgici.

Un ruolo di grande importanza lo riveste anche la formazione dei medici: per questo motivo è stato creato uno skill lab. Altrettanto strategico è l'impegno di ricerca e sviluppo. "Per le protesi che non si integrano con l'osso abbiamo studiato una tecnologia bio-compatibile" ha raccontato Fattori prima di soffermarsi sui brevetti. "Ne abbiamo già depositati alcuni - ha sottolineato il CEO -. A breve lo faremo anche con un gel antibatterico".

Un fiore all'occhiello della Repubblica, già "visitato" da alcuni campioni sportivi come ad esempio Zaccardo, Vieri e il pilota Bastianini.

"L'impianto normativo sammarinese è certamente attraente anche se abbiamo qualche difficoltà di armonizzazione con quella europea" ha risposto Fattori agli Ecc.mi Capitani Reggenti. "Sul Titano ci sono molti punti di forza per chi fa impresa. Oltre all'aspetto fiscale, anche le tempistiche per l'allacciamento dell'elettricità", ma oggi "vendere in Europa è ancora complicato".