“Le voci dell’anima” o la libertà di essere sempre e comunque controcorrente

Il Festival "Voci dell'Anima" di Rimini anche quest'anno si pone condizione e obiettivi controcorrente. La condizione, come ben esplicito nelle parole di Ilaria Drago ("Si è ribelli quando il cuore non trova mai il posto comodo in una fisionomia preconfezionata, in un mesto luogo di silenzio imposto da un fuori troppo in-daffarato a mercificare, ridurre tutto a consumo, fare dell'altro e dei luoghi minuzie da svendere e calpestare"), è quella di essere 'liberi', da compromessi di qualsiasi genere, in primo luogo quelli con se stessi, liberi dai ricatti della quotidianità, e dalla dipendenza del consenso a dispetto delle scelte. La programmazione di quest'anno è ricca: almeno tre appuntamenti per serata con performance di teatro e danza della durata non superiore ai 30 minuti ognuno. Un unico biglietto di ingresso valido per tutta la serata al prezzo di 12/8€ e l'abbonamento con soli 35€ per tutta la rassegna con l'obiettivo di portare a teatro un pubblico eterogeneo, magari giovanissimo e profano. "L'anno scorso abbiamo avuto tra il pubblico persone che hanno messo piede a teatro per la prima volta. E' un bel vanto. Quest'anno è più facile ancora: entri a inizio serata o, se hai problemi di orario, anche tra uno spettacolo e l'altro" spiega il direttore artistico Maurizio Argan. Gli spettatori vengono accompagnati dalla sala principale alla Sala Pamphili o alla Corte degli Agostiniani, ovvero da uno spazio ad un altro già pronto. Si passa così dal gesto alle parole e viceversa cercando di abbattere il confine tra danza e teatro di prosa nel tempo di un corridoio. Un punto in più la presenza dei fedelissimi: tutte le sere, alle 20,30, le letture poetiche di Teresio Troll ed Elisa Barucchieri con Laura Michetti alla chitarra e, soprattutto i nomi dei fedelissimi di pregio come Ilaria Drago, Elisa Barucchieri, Antonio Grimaldi, Fabio Marceddu, Antonello De Rosa, Alberto Cacopardi e tanti altri. PROGRAMMA

Gli spettacoli si svolgeranno nei tre spazi del Teatro degli Atti (Rimini, Via Cairoli 42) dalle 20.30 alle 23.00. Mercoledì 9 ottobre ore 21 Valentina Cidda (nella foto di Stefano Scheda) in "Priscilla"; ore 21.40/23.00 Maratona Danza di Korto Circuito. Giovedì 10 ottobre ore 21 Balletto di Sardegna in "Lumen me lumen", ore 21.30 Teatro dallarmadio in "Bestie feroci", ore 22.30 The Ghepards in "La fanciulla con la cesta di frutta". Venerdì 11 ottobre ore 21 Marta Lucchini in "Gemma", ore 21.45 Ilaria Drago e Stefano Scatozzi in "Migrazioni Antigone", ore 22.45 Ariateatro/Rautraum/Teatring in "Gli ultimi nastri di Marilyn". Sabato 12 ottobre ore 21 Teatro Grimaldello in "Fiore ammazzato", ore 22 Scena Teatro in "Io e te", ore 23 Tessuto Corporeo e Factory Compagnia Transadriatica in "Corri, Dafne!". Domenica 13 ottobre ore 21 Teatricomio con "Angelus domini", ore 22 Resextensa in "Erodiade", ore 23 Gennaro Maione e Elena Schisano / Compagnia Koerper in scena con "Ego-Sistema". Info: 333.8870576.