Due lampi nella notte: Chiara Guiducci e Michele Agostini

Sabato 21 settembre si è tenuta la seconda edizione della "TEDxCittàdiSanMarino Night Run", la prima e unica corsa notturna nelle contrade del centro storico della Repubblica di San Marino. Ci hanno pensato gli oltre 150 partecipanti, atleti ed amatoriali, a riscaldare la serata di fine estate su un percorso da 6 chilometri per la corsa non competitiva e 2 chilometri per la camminata nel suggestivo sito patrimonio dell'umanità UNESCO. I VINCITORI

Tra le prime classificate troviamo la sammarinese Chiara Guiducci, classificatasi prima, Luana Leardini arrivata seconda e Valentina Venerucci terza. Michele Agostini, invece, ha tagliato il traguardo per primo, seguito da Marco Francioni e Roberto Pazzaglia, rispettivamente secondi e terzi classificati tra gli uomini. In palio per i vincitori i prodotti del Consorzio Terra di San Marino, la t-shirt ufficiale rossa TEDx e ingressi omaggio a TEDxCittàdiSanMarino. La corsa infatti prepara alla seconda edizione dell'evento "TEDx sammarinese", che si terrà sabato 9 novembre presso il centro congressi Kursaal. Il tema di quest'anno è stato "Unlimited", filo conduttore che vedrà speaker sammarinesi, italiani ed internazionali portare la loro idea di limite sul palco. Si parlerà appunto del concetto di limite: l'orizzonte che decidiamo di varcare e che separa il possibile dall'impossibile, il noto dall'ignoto, la scelta e la conseguenza che ne deriva quando oltrepassi il limite. Un tema che si è fatto sentire anche durante la TEDxCittàdiSanMarino Night Run: oltre a tanti sammarinesi e amici dal circondario, anche turisti dall'Inghilterra, dalla Spagna e dall'Australia. Questa edizione ha davvero superato qualunque confine. La serata è proseguita all'Oktoberfest sammarinese, il San Marino Beer Fest, sempre al Bruno-Reffi-Wiese. Da parte del team di TEDxCittàdiSanMarino, un ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco, in particolare allo staff di Track&Field San Marino per l'organizzazione della corsa, sempre precisa al minimo dettaglio.