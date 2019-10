“Liberiamo le imprese dai costi fissi di magazzino e logistica”

di Daniele Bartolucci "Le imprese devono focalizzarsi sul proprio core business, e quelle che si affidano a noi possono farlo senza pensare più al magazzino, alle spedizioni e a tutti i costi fissi che la logistica interna comporta". E' questa la filosofia che Francesco Merlini ha impresso a Logic Service Srl, una realtà in crescita che già oggi ha già a disposizione 11mila metri quadri di magazzino e occupa ben 32 dipendenti. PARTNER IDEALE PER LE NUOVE IMPRESE

"Quando parliamo di costi fissi della logistica", spiega l'Amministratore di Logic Service, "spesso molte aziende non si rendono nemmeno conto di quanti siano. In particolare quelle imprese che sono appena partite, siano esse votate alla produzione o abbiano una valenza più commerciale". La prima cosa che viene in mente è il magazzino: "A seconda del business serviranno più o meno spazi, che vanno o acquistati o presi in affitto. Quindi serve un investimento importante, che ha il limite delle dimensioni. Se un'azienda cresce – ed è l'obiettivo di tutti, penso – poi servirà un capannone più grande, e così via. Affidarsi a un'azienda esterna, come la nostra ad esempio, pemette di sgravarsi dall'impegno economico e dalle dinamiche dell'ampliamento. Ma il magazzino non è solo un capannone", avverte Merlini, "a iniziare dal personale che vi dovrà lavorare fino alle questioni riguardanti la sicurezza e le certificazioni per le varie tipologie di merci. Poi c'è la gestione ordini e spedizioni, che noi curiamo per conto dei clienti sia in entrata – anche per le materie prime – sia soprattutto in uscita, avendo già a disposizione tutti i maggiori vettori per l'Italia e l'Europa. In pratica", spiega Merlini, "sgraviamo i nostri clienti di tutti gli oneri della logistica, lasciandogli più tempo e risorse per produrre e vendere". "STRATEGICI PER CHI FA E-COMMERCE" Oltre ai vantaggi per le nuove imprese, anche per chi è già strutturato conviene affidare la propria logistica esternamente? "Dipende dai casi", spiega Merlini, che vanta un'esperienza ultraventennale nel settore, "e dai volumi. Che cambiano, come sanno bene le aziende della moda ad esempio, anche più volte in una stagione. Per questo la capacità di gestione dei picchi è fondamentale e con il sistema che abbiamo strutturato, diventa un elemento competitivo e non un problema". In ogni caso, "cerchiamo di dare anche una consulenza ai nuovi potenziali clienti, soprattutto quelli che già gestiscono il proprio magazzino ma hanno evidenziato delle problematiche, che possono essere economiche, ma anche sulle tempistiche. In particolare per chi ha un e-commerce importante", avverte, "dove i tempi di evasione degli ordini devono essere rapidissimi, anche se si tratta di pezzi singoli. In Logic Service, grazie ad un sistema gestionale che interagisce con la piattaforma e-commerce del clienti, riusciamo a garantire spedizioni nell'arco delle 24 ore. Poniamo che un ordine arrivi al mattino: noi riusciamo a spedirlo in giornata e nella maggior parte dei casi è in consegna il giorno dopo". Quali i settori che più utilizzano l'e-commerce a San Marino? "L'abbigliamento e tutto ciò che gira attorno alla moda funzionano molto bene, ma sicuramente il mercato degli integratori è quello più in crescita, con diverse ditte che già serviamo e altre che ci stanno contattando. Anche per questo abbiamo implementato la nostra accountability, con le varie certificazioni necessarie, a partire da quella per l'alimentare non deperibile". SICUREZZA, PACKAGING E SHOOTING FOTOGRAFICO

"L'altro tema spesso sottovalutato è la sicurezza, inoltre garantiamo la riservatezza sui prodotti: cosa importantissima tra aziende competitor tra di loro in specifici settori". Poi ci sono tutti i servizi aggiuntivi: "Siamo già in grado di fornire ai clienti il packaging ideale per i diversi prodotti, dalle bottiglie di vetro ai barattoli di integratori, con possibilità di brandizzarlo". Non solo: "Visto che trattiamo noi la parte finale, con i prodotti pronti alla spedizione, forniamo ai clienti anche un servizio di shooting fotografico per i loro siti web o canali social".