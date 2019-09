I turisti apprezzano le strutture ricettive del Monte Titano

di Alessandro Carli

Ultimo fine settimana dell'estate, tempo di bilanci e di parole. In attesa dei dati sui flussi turistici definitivi – l'UPECEDS ha redicontato le presenze sino al 31 luglio, un periodo che comunque ci permette di mettere a specchio gli arrivi in Repubblica dei primi due mesi "caldi" (2018 e 2019; quest'anno, lo ricordiamo la Repubblica di San Marino ha ospitato alcune partite dei campionati europei di calcio Under 21) -, vediamo assieme i primi numeri e i feedback dei turisti sulla qualità della ricezione alberghiera "postata" su due portai piuttosto frequentati, Booking.com e TripAdvisor.

TURISTI IN LIEVE CRESCITA





Luglio 2019 ha messo a segno circa 5 mila visitatori in meno rispetto a luglio del 2018: 258.885 persone contro le 263.280 dell'anno prima. Andando a zoomare le singole voci, il numero di auto è sceso da 65.200 a 64.125; quello dei visitatori su auto da 195.600 a 192.375. Giù anche il numero dei pullman e delle corriere (1.504 nel 2018, 1.478 nel 2018) e quello dei visitatori su pullman e corriere (67.680 contro i 66.510 di luglio 2019). A luglio 2018 il totale dei visitatori era stato di 263.280 persone; 258.885 dodici mesi dopo. È andata meglio a giugno quando, lo ricordiamo, il Titano ha ospitato una manciata di match del campionato europeo di calcio under 21: tre mesi fa sono salite in Repubblica 41.874 auto, 124.707 visitatori in auto, 1.439 pullman e corriere e 64.755 visitatori su pullman e correre pe un totale di 189.462 visitatori mentre nel giugno del 2018 il totale era stato di 182.571 persone (119.616 in auto, 62.955 in pullman o corriera). Tra giugno e luglio del 2019 il totale dei visitatori è stato di 448.347 unità, 445.851 nello stesso periodo del 2018.

I GIUDIZI SULLE STRUTTURE





Come detto, ci siamo rivolti a Booking.com e a TripAdvisor per avere un'idea sulla percezione delle strutture ricettive di San Marino. Per i "pernottatori" di Booking il primo posto va a "B&B Balsimelli12" con una media del 9,8 su 10 ("Eccezionale"). Tra i giudizi più alti (10) spiccano quelli di Elisa ("Ambiente elegante arredato con ricercatezza e accogliente come essere a casa. Ottime le colazioni; impagabile la simpatica compagnia del gestore. Se torneremo a San Marino di sicuro alloggeremo qui"), di Monica ("Posizione perfetta, casa bellissima e padrone di casa davvero gentilissimo! Il soggiorno perfetto, replicheremo sicuramente se avremo la fortuna di poter tornare a San Marino, magari porteremo i bambini con noi! Colazione ottima con tantissime cose a disposizione"), e Matteo ("Il B&B è in una bellissima casetta storica ristrutturata in pieno centro storico. La struttura ha sole due magnifiche camere con bagno privato, un soggiorno e una cucina ad uso degli ospiti dove i proprietari preparano un'ottima colazione. La stanza al primo piano gode di una splendida vista sulla valle. I proprietari sono davvero molto gentili e disponibili").

Al secondo posto l'Agriturismo "Le Bosche" con una media del 9,5 ("Eccezionale). Per Riccardo (voto 10) si è trattata di "Una esperienza meravigliosa. Assolutamente niente da dire, poi vorremmo ringraziare Paola e Nevio - i titolari - e tutto lo staff per averci fatto sentire 'a casa', coccolati come mai. Una vacanza all'insegna del relax e del mangiare bene. Sicuramente un luogo magico dove torneremo"; per Elisabetta è "uno dei migliori agriturismi della zona"; Pierfrancesco invece ha scritto che è "situato in una zona molto tranquilla e rilassante. Bellissima la piscina a sfioro con idromassaggio. Le camere molto confortevoli e pulite, bellissime le suite su due livelli e con una vasca idromassaggio confortevolissima".

Terzo "Titano Suites" con una media dei giudizi "Eccellente" (9,1). Nelle recensioni leggiamo "Assolutamente lo classifico fra 5 stelle lusso" (Stefano). La struttura è stata apprezzata anche per "il grande balcone vista piazza e la Jacuzzi, per non tralasciare la suite Montefeltro con ingresso privato direttamente con l'ascensore" (Andrea); mentre Jessica scrive: "Stanza molto accogliente e pulita, bagno spazioso e dotato sia di vasca sia di doccia, guardaroba capiente e vista molto bella. La colazione a buffet è molto varia e abbondante e il ristorante 'La Terrazza' offre piatti ricercati e con un'accurata presentazione. Il personale è sempre molto cortese e simpatico. La posizione è ottima per visitare San Marino perché si trova proprio nel centro storico, vicino a tutti i centri di interesse e al contempo a due passi dal parcheggio dell'hotel". Voto 10 anche per Rute (Portogallo): "Location is excellent. Good value for money considering the options in San Marino. There is lots of night local entertainment in the square next to the hotel, but when you go to your suite, you can't really hear it" ("La posizione è eccellente Un buon rapporto qualità-prezzo considerando le opzioni a San Marino. Ci sono molti locali notturni nella piazza accanto all'hotel, ma quando vai nella tua suite, non riesci davvero a sentirlo").

Su TripAdvisor la classifica cambia radicalmente. Il nr. 1 a San Marino è l'hotel Rosa con 4,5 su 5 ("Eccellente"). Sara F. scrive: "Ho soggiornato in questo hotel con il mio compagno per una notte dal 23 al 24 agosto e devo dire che ci siamo trovati molto bene, l'hotel l'ho trovato tramite internet ed ho contattato la struttura e fin da subito ho trovato il personale (ho parlato con il signor Paolo) molto gentile ed esaustivo ed ho proceduto ha prenotare la camera (pernottamento e prima colazione con parcheggio privato). La camera molto carina e molto confortevole e pulita proprio sotto le mura della prima torre, il bagno molto bello e moderno". Anche Gas2004 promuove "Rosa": "Accoglienza simpatica e veloce con indicazioni delle cose da visitare. Fantastica la posizione proprio sotto la prima torre (in corrispondenza del parcheggio pubblico 6) e molto apprezzata la disponibilità del parcheggio privato (a pagamento)", così come Cristina: "In viaggio per un'altra destinazione ci siamo fermati per passare una serata a San Marino. Trovato su Tripadvisor, questo piccolo hotel al centro con parcheggio, ci ha accolti con cordialità. La camera spaziosa e pulita con una vista su San Marino e a due passi dalle torri. Lo consigliamo sicuramente".

Al secondo posto l'hotel "La grotta" (4,5 su 5). "Abbiamo alloggiato in questo Hotel con la famiglia nel weekend dal 07/09 al 09/09/2019, due adulti e un bambino, ci hanno disposto al terzo ed ultimo piano dello stabile. Fantastico arredamento curato e ben tenuto con travi a vista, moquette molto bella comoda e pulita, bagno idem... e un piccolo balconcino con vista su alcuni tetti degli edifici storici del centralissimo Borgo Medievale di San Marino" commenta Paolo R. Soddisfattissimi anche Chiara S. ("Posizione fantastica nel centro storico della splendida San Marino. Personale molto gentile, soprattutto la signora che ci ha accolto all'arrivo. Stanza delle dimensioni giuste, pulita e con una bella vista. Buona anche la colazione") e Giovanni Morgan: "Ci siamo stati per 2 notti dal 12 Agosto al 14! Hotel fantastico, colazione davvero varia e camere confortevolissime. Il personale è molto gentile e persino le signore delle pulizie sono cordiali ed educate. Camere pulite e ben tenute, c'era l'aria condizionata nella camera ed il bagno era pulito con tutto posizionato nel modo giusto".