MotoGp, la Repubblica di San Marino si prepara per la gara

di Alessandro Carli

"Per prima cosa abbiamo testato il prototipo della moto 2020, ma successivamente ci siamo concentrati maggiormente su alcune novità che potremo utilizzare anche nell'ultima parte della stagione in corso. Il test in generale non è andato male, perché abbiamo migliorato il grip posteriore, l'accelerazione, ho avuto un buon feeling, siamo competitivi". Le parole di Valentino Rossi alla fine dei test Misano MotoGP delle scorse settimane fanno ben sperare la marea gialla che è già in fibrillazione per la gara del Gran Premio OCTO San Marino e Riviera di Rimini, in programma il 15 settembre 2019 sul circuito del Misano World Circuit. Sfumato il titolo – ben saldo nelle mani e nel polso di Marc Marquez – il "Dottore" proverà a dare una nuova soddisfazione ai suoi tifosi cercando di portare la sua Yamaha per prima davanti al traguardo. Intanto da settimane è sold out ogni area commerciale del MWC dove viene allestita, insieme alla tappa finale di Valencia, il più grande e frequentato villaggio dedicato ai grandi brand, con un Vip Village che ospita fino a 1.600 ospiti. Di grande rilievo la presenza del Colorificio Sammarinese che coi suoi prodotti di qualità ha consentito la realizzazione degli interventi sulle vie di fuga del Simoncelli mentre dopo il successo dello zaino disegnato da studenti del Polimoda di Firenze, dalla collaborazione con Pollini debutterà in occasione del MotoGP una linea di sneakers "brandizzate" Misano World Circuit.

Anche Danilo Petrucci (Ducati)è carico: "I test ci hanno tolto molti dei dubbi che avevamo. Nelle ultime due o tre gare abbiamo fatto alcuni cambiamenti che ci hanno allontanato dalle nostre posizioni abituali, mentre a Misano siamo tornati a un set up simile a quello del passato, con il quale mi sono subito sentito a mio agio".

In occasione del GP si svolgerà la quarta edizione del programma KiSS Misano, un'iniziativa promossa da MWC, FIM, Dorna e IRTA, coordinata dalla società Right Hub, per migliorare l'impatto ambientale e sociale in un grande evento sportivo come è appunto la MotoGP.

Il programma quest'anno si focalizzerà sulle attività di sensibilizzazione di operatori, spettatori e team per il miglioramento della raccolta differenziata e sul tema della economia circolare per il corretto riciclo di plastica e alluminio.

GLI EVENTI IN REPUBBLICA





La Repubblica di San Marino dedica un programma speciale riservato agli amanti delle due ruote con eventi e agevolazioni imperdibili.

Nei giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre verrà attivato il servizio "Welcome Riders con MiGusto" dedicato ai mototuristi con attività gratuite e contenuti "di Gusto". Si potrà parcheggiare a due passi dal centro in appositi stalli gratuiti riservati per l'occasione - in via Piana, davanti al Palazzo SUMS - e partecipare all'evento "Migusto San Marino", evento enogastronomico, giunto alla sesta edizione, che accompagna il visitatore in un percorso tra le vie del Centro Storico, alla scoperta delle eccellenze culinarie del territorio. Presso Palazzo SUMS sarà attivo un info point di "MiGusto" con servizio gratuito di deposito caschi e guardaroba (dalle 10.00 alle 20.00). Inoltre, tutti i Riders che visiteranno San Marino in questo magico weekend, potranno godere di sconti dedicati all'interno dei negozi e ristoranti del Centro Storico. Sarà dato anche spazio al tema della Mobilità Sostenibile con l'esposizione di una Smart Elettrica, in collaborazione Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, e di una moto elettrica ad alte prestazioni di Energica Motor Company, in collaborazione con il Team Gresini. Per l'occasione il Palazzo SUMS e i parcheggi antistanti saranno allestiti con i colori del Gran Premio e la texture ufficiale della "Riders' Land".

Ma non è tutto: per la prima volta in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la Federazione Sammarinese Motociclistica sarà presente in un momento conviviale, all'interno dell'area hospitality del Gran Premio: un'apericena organizzata con la collaborazione di Truckinbox sabato 14 settembre, dalle 18:00 fino alle 21:00, all'interno dell'area hospitality dell'American Racing Team.