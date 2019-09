Stress idrico, per il WRI “la Repubblica di San Marino è a rischio”

di Alessandro Carli Lo stress idrico rappresenta una grave minaccia per vita umana, i mezzi di sussistenza e la stabilità delle imprese. E, a leggere il report del World Resources Institute, riguarda anche la Repubblica di San Marino. Per il WRI, un'organizzazione non profit che si occupa di misurare le risorse naturali globali, il Titano - in una prospettiva 2040 - è all'11esimo posto tra i Paesi più a rischio di "siccità sistemica". Lo stress idrico però – aggiunge il WRI, può essere ridotto con misure che vanno dal buon senso agli investimenti, passando per una cultura del "non spreco". Aumentare l'efficienza agricola: il mondo deve fare in modo che ogni goccia d'acqua vada oltre nei suoi sistemi alimentari. Gli agricoltori possono utilizzare semi che richiedono meno acqua e migliorare le loro tecniche di irrigazione utilizzando l'irrigazione di precisione anziché inondare i loro campi. I finanziatori possono fornire capitali per investimenti nella produttività idrica, mentre gli ingegneri possono sviluppare tecnologie che migliorano l'efficienza in agricoltura. E i consumatori possono ridurre la perdita e lo spreco di cibo, che utilizza un quarto di tutta l'acqua agricola. Investi in infrastrutture grigie e verdi: lo stress idrico può variare enormemente nel corso dell'anno. La ricerca della WRI e della Banca Mondiale rimarca che le infrastrutture costruite (come tubi e impianti di trattamento) e le infrastrutture verdi (come zone umide e bacini idrici sani) possono lavorare in tandem per affrontare le questioni sia dell'approvvigionamento idrico che della qualità dell'acqua. Trattare, riutilizzare e riciclare: dobbiamo smettere di pensare alle acque reflue come rifiuti: trattarle e riutilizzarle crea una "nuova" fonte d'acqua. Ci sono anche risorse utili nelle acque reflue che possono essere raccolte per aiutare a ridurre i costi di trattamento delle acque. I DATI DEL WRI

Dodici dei 17 paesi più stressati dall'acqua sono in Medio Oriente e Nord Africa (MENA). La regione è calda e asciutta, quindi la fornitura di acqua è bassa all'inizio, ma le crescenti richieste hanno spinto ulteriormente i paesi verso uno stress estremo. I cambiamenti climatici complicheranno ulteriormente le cose: la Banca Mondiale ha scoperto che questa regione ha le maggiori perdite economiche attese dalla scarsità d'acqua legata al clima, stimata al 6-14% del PIL entro il 2050. Le ragioni di queste crisi sono molto più profonde della siccità: attraverso nuovi modelli idrologici , la WRI ha scoperto che i pelievi idrici a livello globale sono più che raddoppiati dagli anni '60 a causa della crescente domanda - e non mostrano segni di rallentamento. I nuovi dati dagli strumenti dell'acquedotto di WRI rivelano che 17 Stati - che ospitano un quarto della popolazione mondiale - affrontano livelli "estremamente elevati" di stress idrico di base, dove l'agricoltura irrigua, le industrie e i comuni "bruciano" in media oltre l'80% della loro disponibilità annua. Per il WRI infine quarantaquattro Paesi affrontano livelli "elevati" di stress, dove in media ogni anno viene ritirato più del 40% dell'offerta disponibile. Un divario così stretto tra domanda e offerta rende i paesi vulnerabili a fluttuazioni come siccità o maggiori prelievi d'acqua, motivo per cui stiamo vedendo sempre più comunità di fronte ai propri "Day Zeros" e ad altre crisi.