Corporate Run: pronti per la quarta edizione del “SMR Comics”

di Daniele Bartolucci Tutto pronto per la quarta edizione della "SMR Comics RUN": aperte le iscrizioni alla gara podistica di 8 km, alla Corporate Run e alla camminata di 4 km nel circuito cittadino del centro storico di San Marino. SULLE TRACCE DI LUPIN III Sabato 24 agosto, durante il festival San Marino Comics, alle ore 19:15, in Piazza della Libertà, partirà la quarta edizione della SMR Comics RUN. Un evento sportivo unico al mondo: una manifestazione podistica nelle contrade e sentieri del centro storico di San Marino, dove sono state ambientate le scene dell'ultima serie televisiva di "Lupin III - L'avventura italiana". A Lupin III, manga ideato dal giapponese Monkey Punch nel 1967, liberamente ispirato ai romanzi sul ladro gentiluomo Arsène Lupin scritti da Maurice Leblanc, sarà dedicato l'intero evento. Nel 2015 i realizzatori di Lupin presentarono la nuova serie delle avventure del famoso ladro gentiluomo, ambientata in Italia, ma in particolare, a San Marino. La prima puntata iniziava proprio nel centro storico di San Marino, con il matrimonio di Lupin III con una ricca e bella ereditiera sammarinese, Rebecca Rossellini. Da questa serie venne poi l'idea di organizzare un evento sportivo che ripercorresse le contrade ed i sentieri del centro storico utilizzati da Lupin per fuggire dall'ispettore Zenigata. E anche quest'anno, sempre sulle tracce di Lupin III, atleti competitivi e non competitivi ripercorreranno le strette vie del centro storico di San Marino, passando per il sentiero delle famose Tre Torri e lungo le mura di cinta della vecchia città fortificata, in un circuito di 4 km, da ripetersi due volte per i competitivi e una volta per la Corporate Run e la camminata non competitiva, che vuole far rivivere gli emozionanti episodi di Lupin III ambientati nell'antica Repubblica. IL PROGRAMMA E LE PREMIAZIONI

Alle 18:30 la partenza delle gare giovanili e Special Olympics, mentre la podistica competitiva, la Corporate Run e la camminata (tutti percorsi da 7 km) partiranno alle 19:15 da Piazza della Libertà. A fine gara, sempre in Piazza della Libertà, le premiazioni alle 20:30 sul palco del festival San Marino Comics. E' previsto un premio di partecipazione per tutti (t-shirt ufficiale dell'evento), quindi un premio per i primi 5 assoluti (donna e uomo), il Premio Corporate Run per le prime 3 squadre classificate, il Premio Comics Run per il concorrente vestito nel modo più originale e il Premio per i primi 5 delle gare giovanili e Special Olympics. Ritrovo ed iscrizioni in Piazza della Libertà, sabato 24 agosto dalle 17. Pre-iscrizione online su www.tfsanmarino.com e nel punto vendita MVP Sport San Marino (Via 3 Settembre, 202 - Dogana). L'anteprima del percorso è invece disponibile su Garmin Connect. CORPORATE RUN: COME ISCRIVERE I TEAM AZIENDALI

L'iscrizione del "Team" alla SMR Comics RUN 2019, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente on-line, entro le ore 12 del 19 agosto, sul sito web www.tfsanmarino.com oppure scaricando e compilando il file excel allegato e inviandolo all'indirizzo email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Si specifica che il Team amatoriale dovrà essere composto da almeno 3 componenti, tra colleghi di lavoro dell'azienda e/o amici, senza limiti sul numero di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run per la SMR Comics RUN è di 10 euro a persona e comprende tutti i servizi della gara (sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico e ristori), la t-shirt tecnica, il pacco gara della manifestazione sportiva e il pettorale con il chip per il timing elettronico. La classifica generale della "San Marino Corporate Run", infine, terrà conto dell'ordine di arrivo dei primi 3 componenti di ogni Team giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva, e al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre Team sul podio. Media partner dell'iniziativa San Marino Corporate Run sono Radio San Marino 102.7 e San Marino Fixing, il settimanale di informazione economica e finanziaria della Repubblica, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti e classifiche.