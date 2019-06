Banca Sammarinese d’Investimento, nuova piattaforma per il Trading Online

di Daniele Bartolucci BSI-Banca Sammarinese di Investimento continua a investire in tecnologia, per offrire ai propri clienti servizi all'avanguardia. L'ultimo "nato" è l'innovativa piattaforma per il Trading Online e informativa finanziaria, presentata martedì 18 giugno in un evento pubblico nella Sala Montelupo a Domagnano, aperto a tutti, clienti e persone interessate, che non si sono lasciate sfuggire l'occasione di conoscerne le potenzialità. "Siamo molto soddisfatti sia del prodotto che abbiamo ideato, sia del riscontro che stiamo ottenendo tra i nostri clienti", spiega Federico Rossi, Responsabile area Finanza di BSI. "La nostra piattaforma, già testata e operativa, è infatti al momento l'unica disponibile a San Marino che permette di avere sia tutte le informazioni finanziarie, sia la possibilità di negoziare azioni, obbligazioni, ETF, Fondi d'investimento e Sicav quotati sui principali mercati del mondo, da quelli dell'Unione Europea a quelli USA. Inoltre il servizio è già perfettamente integrato nell'home banking dei clienti, in modo da avere in un'unica postazione tutto a portata di click: conto corrente, mutuo, finanziamenti, carte di credito e investimenti". Entrando nell'operatività, "c'è una sezione riguardante le notizie, infatti, con i grafici su singoli strumenti e le quotazioni in real time, compresa la visualizzazione dei propri investimenti ovviamente, abbinata a quella per gli eventuali acquisti e vendite. Si tratta di uno strumento completo, ma al tempo stesso molto intuitivo, dedicato a chi ha intenzione di gestire un proprio portafoglio titoli in completa autonomia, da casa o anche in viaggio, essendo il software 'responsive' e quindi utilizzabile al meglio con qualsiasi device, sia esso il pc, il tablet o lo smartphone". "E' un servizio "al passo con i tempi", spiega ancora Rossi, "che si affianca agli altri servizi di investimenti che BSI offre da sempre per risparmiatori e imprenditori, con ottimi risultati sia per i clienti che per la banca, come confermano i dati sulla raccolta bancaria che continua a crescere per BSI". Tecnicamente, l'implementazione software è stata sviluppata in collaborazione con Directa SIM, che ha partecipato all'evento del 18 giugno mettendo a disposizione l'esperto di trading online Riccardo Bolgia, che ha illustrato i principali contenuti e strumenti dell'applicazione. Le persone interessate, che non hanno partecipato alla presentazione del 18 giugno, potranno richiedere informazioni sul servizio contattando BSI al 0549 940900 oppure tramite mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , inoltre il video della serata sarà disponibile sul canale YouTube della BSI e su Facebook.