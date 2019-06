BSI, nuova piattaforma per il Trading Online: evento con Bolgia (Directa SIM)

di Daniele Bartolucci Con la nuova piattaforma per il Trading Online, si amplia la gamma di servizi offerti da BSI-Banca Sammarinese di Investimento ai propri clienti. Il nuovo strumento verrà presentato martedì 18 giugno in un evento pubblico aperto a tutti, clienti e persone interessate (ore 17:30, Sala Montelupo a Domagnano). In sintesi, si tratta di una innovativa piattaforma (al momento è l'unica disponibile a San Marino) per l'informazione finanziaria e per la negoziazione degli strumenti finanziari quotati sui principali mercati. Questo strumento, che si affianca quindi agli altri servizi di investimenti che BSI offre da sempre, è già perfettamente integrato agli altri già presenti nell'home banking dei clienti, in modo da avere in un'unica postazione tutto a portata di clik: conto corrente, mutuo, finanziamenti, carte di credito e investimenti. Come gli altri, anche questo strumento è "responsive" e quindi può essere utilizzato con ogni device, dal Pc ai vari tablet e smartphone. L'implementazione software è stata sviluppata in collaborazione con Directa SIM, che parteciperà all'evento mettendo a disposizione l'esperto di trading online Riccardo Bolgia, che illustrerà i principali contenuti e strumenti dell'applicazione.