San Marino, aprile 2019: crescono imprese, dipendenti e turismo

di Alessandro Carli Crescono il numero dei dipendenti del settore privato e del pubblico, quello delle imprese e i dati sul turismo. A testimoniarlo è l'Ufficio di Statistica della Repubblica di San Marino che nei giorni scorsi ha pubblicato il report dello "stato di salute" dell'economia del Paese al 30 aprile del 2019. Vediamo assieme i principali indicatori. Il SETTORE PRIVATO

Il numero di imprese per ramo di attività economica è passato da 4.974 di fine 2018 a 4.996 di aprile 2019 (a marzo le aziende che operavano erano 4.980). Con l'aumento delle attività è cresciuto anche il numero dei dipendenti: i 19.292 del 31 dicembre 2018 sono diventati 19.954 a fine aprile. La parte del leone è ancora appannaggio dell'industria manifatturiera: nelle 528 imprese operanti al 30 aprile 2019 lavorano 6.370 persone (al 31/12/2018 erano 6.199, 6.210 a fine gennaio 2019, 6.275 a fine febbraio, 6.263 a fine marzo). Tra i settori che nel 2019 hanno messo in campo una certa vivacità nelle assunzioni anche il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli" (al 31/12 le persone impiegate erano 2.640, al 30 aprile 2.756), le "attività sei servizi di alloggio e di ristorazione" (950 lavoratori a fine 2018, 997 a fine aprile 2019). Buoni segnali anche dai "Servizi di informazione e comunicazione" (764 operatori al 31 dicembre del 2018, 800 a fine aprile). Complessivamente i lavoratori dipendenti del settore privato per ramo di attività economica sono passati da 15.672 di fine dello scorso anno a 16.217 di fine aprile 2019. I LAVORATORI FRONTALIERI

Andando a guardare la performance dei lavoratori frontalieri si legge che anche ad aprile è stato confermato il trend di crescita: a fine gennaio erano 5.851, 5.933 a fine febbraio, 6.088 a marzo e 6.218 al 30/04/2019. IL SETTORE PUBBLICO Il settore pubblico allargato non di discosta dal privato: anche il numero degli "statali" ha cresciuto costantemente dall'inizio del 2019. A gennaio i dipendenti erano 3.686, 3.711 a febbraio, 3.730 a marzo e 3.737 a fine aprile soprattutto grazie all'Istituto per la Sicurezza Sociale che ha visto crescere i suoi lavori dipendenti tra marzo e aprile 2019 di 16 unità (da 1.013 a 1.029). Si contraggono i "disoccupati in senso stretto per fascia di età": a fine aprile erano 962, ben meno dei 1.050 del 31 gennaio 2019 e dei 1.069 di un mese più tardi. GLI AFFLUSSI TURISTICI Turismo in lieve crescita poi: mettendo a specchio i dati di aprile 2018 e aprile 2019 si è registrata un moderato incremento (168.663 nel 2018, 169.752 nel 2019). In aumento il numero di automobili (42.874 contro le 41.821 dell'anno prima) così come quello dei visitatori su auto (128.622 quando ad aprile 2018 sono stati 125.463. In calo invece il numero di pullman e corriere (914 ad aprile 2019, 960 dodici mesi prima) e di visitatori su pullman e corriere (43.200 ad aprile 2018, 41.130 ad aprile 2019).