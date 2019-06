San Marino, dichiarazione dei redditi: gli allegati non obbligatori

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella Circolare dell'Ufficio Tributario di San Marino (protocollo numero 37742/2019 del 28 marzo 2019), nell'ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti dichiarativi e tenuto conto che la Pubblica Amministrazione è già in possesso di alcune informazioni, l'Ufficio Tributario, in accordo con il Dipartimento Finanze e Bilancio, specifica che il contribuente non è tenuto ad allegare alla dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche i seguenti documenti attinenti ai modelli IGR L, M e N, come di seguito indicato. QUADRO E

1) Plusvalenze realizzate nell'attività libero-professionale (rigo 25 del quadro E), prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 2) Minusvalenze realizzate nell'attività libero-professionale (rigo 150 del quadro E), prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; QUADRO F

1) Plusvalenze realizzate nell'esercizio dell'impresa (rigo 30 del quadro F), prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 2) Quote costanti plusvalenze patrimoniali imputate nell'esercizio (rigo 40 del quadro F), prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 3) Sopravvenienze attive (rigo 50 del quadro F), prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 4) Affitti attivi (rigo 87 del quadro F), elenco dei relativi contratti registrati con il relativo importo rivalutato; 5) Affitti passivi (rigo 180 del quadro F), elenco dei relativi contratti registrati con il relativo importo rivalutato; 6) Spese per acquisto di beni strumentali di importo inferiore a 500 euro (rigo 230 del quadro F), dettaglio analitico delle voci e dei relativi importi; 7) Minusvalenze realizzate nell'esercizio d'impresa (rigo 265 del quadro F), prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto. L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino provvederà a richiedere ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione le informazioni già presenti nelle banche dati della PA fermo restando la possibilità di richiedere direttamente al contribuente ulteriore documentazione e informazioni nell'ambito dell'attività di controllo e accertamento di cui all'articolo 106 della Legge numero 166 del 2013.