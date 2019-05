Giro del Monte, nuovo record di team aziendali: sono 27

di Daniele Bartolucci Tutto pronto per l'edizione 2019 del Giro del Monte, in programma sabato 25 maggio nel centro storico di San Marino, con partenza e arrivo dalla Porta del Paese. Già oltre 500 le iscrizioni pervenute on line nei giorni scorsi. CORPORATE RUN: RECORD DI TEAM AZIENDALI

Investire, nella salute dei collaboratori e delle loro famiglie, paga. Alcune aziende se ne stanno rendendo conto e avviano progetti di prevenzione e benessere che coinvolgono il più ampio numero di persone vicine all'azienda. E' con questo obiettivo che nasce il progetto San Marino Corporate Run, un calendario eventi dove sarà possibile partecipare con il proprio team e entrare nella speciale classifica Corporate Run. Il primo evento è come sempre il Giro del Monte il 25 maggio, poi sarà la volta della San Marino Comics Runa il 24 agosto e della San Marino Night Run del 21 settembre. Per il Giro del Monte 2019 si prevede un nuovo record di aziende e partecipanti: sono infatti ben 27 i team (tra aziendali e gruppi di amici o associazioni) con circa 400 runner iscritti (nella foto il podio dell'edizione 2018). IL GIRO DEL MONTE NELLA WELLNESS WEEK

Da quattro anni, inoltre, il Giro del Monte fa inoltre parte degli eventi della Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita promossa da Wellness Foundation, quest'anno a calendario dal 17 al 26 maggio. Dieci giorni di sport, benessere, arte, enogastronomia, natura e aggregazione in Romagna. "Il Giro del Monte è stato il primo evento di San Marino ad essere stato accolto nella kermesse", ha spiegato Guiducci. "Si tratta di una sorta di 'contenitore' che conta circa 300 eventi in Romagna, selezionati sulla base di criteri e standard ben precisi e per noi è dunque motivo di vanto essere stati scelti. Grazie a questa collaborazione, negli anni passati abbiamo ricevuto riscontri importanti dalla Riviera e dai turisti, che sempre più legano la vacanza agli eventi sportivi e al benessere". IL PROGRAMMA DI SABATO: CORSE E FESTA

Antipasto del Giro del Monte, che al suo interno prevede la gara podistica, la corporate run (sarà stilata un'apposita classifica per gruppi aziendali) e la semplice camminata, saranno anche quest'anno le gare giovanili e Special Olympics sul circuito cittadino di 300 mt, con la simpatica animazione di San Marino Comics. La partenza del Giro del Monte è fissata alle 19, anticipata dalla parata della Banda Militare. Alle 20.30 si terranno le premiazioni (previsto anche un premio particolare, istituito dall'Associazione Porta del Paese, al concorrente o al gruppo che parteciperà alla gara vestito in modo più originale) e avrà inizio la festa vera a propria, con la cena sotto le stelle con lo street food a km0 sullo Stradone e la Notte Bianca con concerti live e Dj set fino a tarda notte. Lo speaker dell'evento sarà Marco Corona di Radio San Marino e ci saranno collegamenti in diretta per tutta la durata della manifestazione.