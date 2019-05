TEDx, pronta la seconda edizione: sarà “senza limiti”

di Daniele Bartolucci Tutto pronto per la seconda edizione di TEDx Città di San Marino: dopo il successo del 2018, c'è molta aspettativa per quella di quest'anno, che il team annuncia "senza limiti". Il filo conduttore pensato dagli organizzatori per l'edizione 2019, infatti, è stato identificato nella parola "Unlimited", che racchiude in sé numerose considerazioni e sarà fonte di riflessione in vista della scelta degli speakers d'eccellenza che si avvicenderanno sul palco sabato 9 novembre. TEDX, IL FORMAT CHE HA CONQUISTATO IL MONDO

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TED ha creato un programma chiamato TEDx in grado di riunire tutte le persone sensibili allo spirito stesso invitandole a condividere un'esperienza simile a TED. La "x" di TEDx rappresenta infatti un evento TED organizzato in modo indipendente e a carattere locale. Il format prevede che vengano portati sul palco vari speakers per sensibilizzare il pubblico ad un determinato argomento vicino alla tematica definita dagli organizzatori. Ogni speaker ha massimo 18 minuti per raccontare la propria idea, storia, teoria, esperienza e altro, e tracciare quindi un "segno tangibile nella mente dei partecipanti", spiegano gli organizzatori sammarinesi. A SAN MARINO SUBITO UN SUCCESSO La prima edizione di TEDx Città di San Marino ha riscosso ampio successo tra il pubblico e la critica particolarmente positiva generando risultati importanti. Qualche numero: 11 speakers locali ed internazionali; 100 partecipanti in sala; 4.500 followers e visitatori online; 30.000 persone coinvolte online e offline; 195.000 visualizzazioni e visite online. Un successo enorme, oltre ogni aspettativa. A NOVEMBRE LA SECONDA EDIZIONE "UNLIMITED"

Unlimited è una linea sottile tracciata su di un foglio bianco. Il margine dei propri limiti, l'orizzonte, fisico o mentale, che scegliamo di varcare, ciò che separa il possibile dall'impossibile, il noto dall'ignoto, il susseguirsi di puntini limitati ma continui e inarrestabili che porta a costruire la traiettoria verso l'infinito. Unlimited è uno spazio dove l'indefinito prende forma e dà origine a ciò che è distinto e limitato. Come il Big Bang, un unico punto carico di energia che ha preceduto l'inizio dell'universo a noi conosciuto, un principio dal quale tempo e spazio hanno trovato una dimensione. Unlimited è l'interrogativo che ci poniamo ogni volta che ci troviamo di fronte al limite, il peso delle nostre scelte, le conseguenze che ne derivano, ma quando è giusto superare quel limite? Nel frattempo, gli organizzatori hanno già iniziato a ragionare anche sulle iniziative collaterali all'evento del 9 novembre prossimo, che si susseguiranno in vista dell'evento principale. Questo, al fine di portare TEDx all'attenzione del maggior numero di persone, per sensibilizzare il popolo sammarinese (e non) ad uno degli eventi che più è in grado di proiettare il pensiero e aprire gli orizzonti. San Marino Fixing, come per la prima edizione, ha già dato disponibilità a supportare l'evento come media partner.