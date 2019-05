Corporate Run: la corsa per i team aziendali è ai blocchi di partenza

di Daniele Bartolucci Investire, nella salute dei collaboratori e delle loro famiglie, paga. Alcune aziende se ne stanno rendendo conto e avviano progetti di prevenzione e benessere che coinvolgono il più ampio numero di persone vicine all'azienda. E' con questo obiettivo che nasce il progetto San Marino Corporate Run, un calendario eventi dove sarà possibile partecipare con il proprio team e entrare nella speciale classifica Corporate Run. L'Associazione sportiva Track&Field San Marino è lieta quindi di presentare gli eventi sportivi, organizzati in territorio, del calendario San Marino Corporate Run, che inizieranno come sempre con il Giro del Monte il prossimo 25 maggio e proseguiranno con la San Marino Comics Runa il 24 agosto e la San Marino Night Run del 21 settembre. GIRO DEL MONTE: COME PARTECIPARE Il team amatoriale dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run per il Giro del Monte è di 10 euro a persona e comprende tutti i servizi della gara (sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico e ristori), la t-shirt tecnica, il pacco gara della manifestazione sportiva ed il chip per il timing elettronico. Il chip che verrà consegnato ai partecipanti della Corporate Run, con una caparra di 10 euro/chip oltre quota di iscrizione, permetterà il rilevamento elettronico del tempo e la composizione della classifica in tempo reale con l'arrivo dei concorrenti. Il chip verrà consegnato ad ogni concorrente, il giorno della manifestazione, dalla società incaricata per il Timing ufficiale di gara MySDAM e potrà essere restituito dopo il traguardo ai giudici di gara, con la restituzione immediata della caparra. La classifica generale della San Marino Corporate Run terrà conto dell'ordine di arrivo dei primi 5 componenti di ogni team giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva, e al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre team sul podio. L'iscrizione del team, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta on-line sul sito web www.tfsanmarino.com. DOPO LA CORSA "CENA WELLNESS" E FESTA Al termine della manifestazione sportiva del 25 maggio è prevista la "Cena Wellness sotto le stelle", a cura di Chef Sartini del ristorante stellato La Taverna, e la Notte Bianca UNIRSM con live music e DJ set nel Piazzale Lo Stradone. Il percorso del Giro del Monte è già disponibile sul portale Garmin Connect. Media partner dell'iniziativa è ancora una volta il nostro giornale San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali e classifiche integrali.