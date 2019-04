A San Marino la “Giornata del Naso Rosso”: appuntamento al Parco Ausa il 4 maggio

di Alessandro Carli Tutto pronto, o quasi, per la "Giornata del Naso Rosso" di "Viviamo in Positivo – VIP San Marino", in programma il 4 maggio al Parco Ausa. L'Associazione – racconta la Presidente 'La Timida' - nasce dal sogno di un uomo nel 2010 ma è diventata 'attiva' l'anno successivo dopo primo corso base. Andiamo in ospedale, nelle case di riposo e nelle scuole elementari – anche se il nostro obiettivo è quello di 'entrare' anche nelle medie e nelle superiori in modo da andare a lavorare con i ragazzi e le ragazze su temi impegnativi come il bullismo e l'integrazione attraverso il sorriso. La 'Giornata del Naso Rosso' è l'unico momento dell'anno in cui le associazioni VIP – sono 72 in tutta Italia – organizzano momenti di presentazione delle attività, una raccolta fondi che servono per formarci e un azione di comunicazione ne sensibilizzazione. Essere clown in corsia non è semplice, tanto è vero che per diventare 'clown' occorrono tre giorni di corso, a cui vanno aggiunti quelli più specialistici, quelli dedicati all'empatia e alla fiducia". L'Associazione si muove nel volontariato ma, come aggiunge la Presidente, ha bisogno "di sostegno per la struttura e per i giochi da portare durante le missioni". Il 4 maggio quindi dalle 14 alle 21 il Parco Ausa accoglierà il popolo dei nasi rossi con spettacoli, stand, angoli di creatività luna park, trucca bimbi e laboratori per i più piccoli.