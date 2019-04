San Marino, “Giro del Monte”: riparte la Corporate Run

di Daniele Bartolucci Ad un mese dall'evento, in programma sabato 25 maggio, si sono aperte le iscrizioni per partecipare all'edizione 2019 del Giro del Monte. A darne notizia il presidente della Track&Field San Marino Samuele Guiducci, alla presenza del Segretario di Stato per il Territorio e Turismo, Augusto Michelotti. La scommessa di "Ninni"

Cornice della presentazione lo storico Bar Giulietti. "Siamo qui non a caso – ha spiegato Samuele Guiducci -, perché è proprio qui che tutto ebbe inizio, nel lontano 1971, quando, un po' per gioco, Lazzaro "Ninni" Fantini fece una scommessa con gli amici: avrebbe fatto il giro del monte, in un'ora di tempo. E così la sera successiva, seguito in macchina dagli amici che controllavano che non imbrogliasse, è partito dal Bar Giulietti per poi farvi ritorno, passando per Murata, la Sottomontana e risalendo per Borgo Maggiore. Da scommessa, il Giro divenne, in pochi anni, un appuntamento fisso, che coinvolgeva tutta la comunità. Un grande evento

Dopo un lungo periodo di assenza, la Track&Field ha deciso di riproporla nel 2014. Dai 300 partecipanti di quell'anno siamo rapidamente passati ai circa 2000 dello scorso anno. Circa il 25% degli iscritti proviene da fuori territorio, una presenza che si sta allargando sempre di più perché grazie alla Wellness Foundation, che ha inserito il nostro evento nel calendario della "Wellness Week", riusciamo a promuovere l'evento in tutta Italia. E chi viene da fuori ci riconosce panorami spettacolari e un tramonto indimenticabile". Già perché la gara competitiva scatta alle 19, in pieno tramonto. Ma il programma dell'evento - una vera giornata di festa -, si aprirà già alle 14, con musiche, spettacoli e intrattenimento sullo Stradone, in Piazza Sant'Agata e Piazzale Calcigni. Poi sarà la volta dello start delle gare giovanili e degli atleti di Special Olympics San Marino. Intorno alle 17 si inizierà a fare sul serio, con l'arrivo degli atleti. Confermate anche le altre "corse", come la manifestazione non competitiva e la Corporate Run, gara per squadre amatoriali di amici o colleghi di lavoro. "Quella della competizione tra gruppi aziendali", ha spiegato Guiducci, "è una tendenza in grande espansione in tutta Europa. Da noi, negli anni passati, si sono iscritti circa 50 gruppi, per un totale di circa 800 partecipanti". Come sempre, fin dalla prima edizione, San Marino Fixing è media partner del Giro del Monte, in particolare per la parte riguardante le aziende partecipanti. Al termine ci sarà la cena sotto le stelle con musica live sul Piazzale Lo Stradone. "A questo proposito", ha annunciato Guiducci, "sono previste sorprese, che verranno svelate più avanti". Tra cui il nome dell'artista che si esibirà live. Di certo, ci saranno gli studenti dell'Università di San Marino, che quest'anno collabora con l'evento, abbinandovi la Notte Bianca. Un'edizione speciale, questa, perché del decennale del Corso di Design, con ex studenti da tutto il mondo. Iscrizioni online

In chiusura, Samuele Guiducci ha ricordato che è già possibile iscriversi on-line sul sito www.tfsanmarino.com e ha invitato a farlo con anticipo, in modo da agevolare l'organizzazione (sarà comunque possibile iscriversi sul posto, nel Piazzale Calcigni, fino alle 17:30). "Negli ultimi anni abbiamo raggiunto livelli di partecipazione veramente importanti e l'iscrizione preventiva ci permette di garantire, a livello organizzativo, un migliore servizio per tutti".