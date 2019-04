Rimini e San Marino: riparte il contest per startup innovative

Con la parole che Raffaele Gaito, guru italiano del growth hacking ha rilasciato a Andrea Roberto Bifulco, direttore Startup Grind Rimini & San Marino il 6 aprile a "Rimini Innovation Square ("Troppo spesso ci si concentra sul prodotto, sulla definizione della propria idea, mentre l'unica cosa che conta è capire se al mercato interessa ciò che state facendo. Muovetevi rapidamente, aggiustate il progetto e verificatelo continuamente, poi tornate in azienda e modificatelo secondo le reazioni percepite") si è ufficialmente la 18esima edizione della competizione "Nuove Idee Nuove Imprese", il contest per startup che premia i progetti d'impresa innovativi promosso da nove enti territoriali impegnati nella promozione di cultura imprenditoriale e nella nascita di nuove imprese. La competizione – che vede tra i soci anche l'Associazione Nazionale Industria San Marino - è aperta ad aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi, che intendono sviluppare nelle province di Rimini, Forlì-Cesena o Repubblica di San Marino progetti d'impresa innovativi. Il bando per le candidature resterà aperto fino al 25 maggio. Per candidarsi alla competizione è sufficiente compilare il modulo disponibile su http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

I PREMI 1° premio: 10.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale Industria San Marino; 2° premio: 6.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale Industria San Marino; 3° premio: 3.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale Industria San Marino. Premio speciale Soroptimist International Club di Rimini del valore di € 5.000 + 6 mesi di attività gratuita di mentoring e tutorship qualificata in ambito legale, notarile, contabile, tributario, commerciale a cura delle socie del Soroptimist International Club di Rimini, da assegnarsi alla migliore startup innovativa composta da sole donne. Al concorso "Nuove Idee Nuove Imprese" (che in 17 anni ha assegnato 576.000 euro di premi) è abbinato un percorso formativo o gratuito, coordinato da docenti dell'Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando lezioni teoriche ad attività pratiche. Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale fornita dai docenti. E' infine previsto il sostegno scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. su: "Le proiezioni economico-finanziarie e Come creare un pitch di successo per la startup". Per info contattare l'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: 0541/709096 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.