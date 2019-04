San Marino, dichiarazione dei redditi: gli allegati obbligatori

Dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2018, l'Ufficio Tributario di San Marino, attraverso una circolare, ricorda che sono stati inseriti nuovi allegati obbligatori. QUADRO E 1) Plusvalenze realizzate nell'attività libero-professionale (rigo 25 del quadro E), si chiede di allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 2) Altri costi documentati (rigo 115 del quadro E): allegare il dettaglio analitico delle voci e dei relativi importi; 3) Altri costi con abbattimento maggiore/uguale al 50% (rigo 116 del quadro E): allegare il dettaglio analitico delle voci e dei relativi importi; 4) Minusvalenze realizzate nell'attività libero-professionale (rigo 150 del quadro E): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 5) Totale dei costi sostenuti ln territorio per produzioni audiovisive (rigo 155 del quadro E): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto. QUADRO F

1) Plusvalenze realizzate nell'esercizio dell'impresa (rigo 30 del quadro F): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 2) Quote costanti plusvalenze patrimoniali imputate nell'esercizio (rigo 40 del quadro F): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione; 3) Sopravvenienze attive (rigo 50 del quadro F): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione; 4) Affitti attivi (rigo 87 del quadro F): allegare l'elenco dei relativi contratti registrati con il relativo importo rivalutato; 5) Totale componenti positivi (rigo 90 del quadro F): allegare il bilancio di verifica per l'operatore economico che ha optato o è obbligato alla contabilità ordinaria (a partire dal periodo d'imposta 2018, gli operatori economici che hanno optato o sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, devono compilare il quadro F del modello IGR L o il quadro F del Modello IGR N, nel caso di cointestazioni, e non più il modello IGR P). 6) Affitti passivi (rigo 180 del quadro F): allegare l'elenco dei relativi contratti registrati con il relativo importo rivalutato; 7) Altri spese (rigo 220 del quadro F): allegare il dettaglio analitico delle voci e dei relativi importi; 8) Spese per acquisto di b.s. 9) Noleggi (rigo 234 del quadro F): allegare il dettaglio analitico delle voci e dei relativi importi; 10) Minusvalenze realizzate nell'esercizio d'Impresa (rigo 265 del quadro F): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 11) Riporto perdite precedenti esercizi dei primi tre anni di attività (rigo 280 del quadro F): prospetto del calcolo; 12) Riporto perdite precedenti esercizi diverse da quelle di cui al rigo precedente (rigo 281 del quadro F): allegare il prospetto del calcolo. QUADRO P 1) Detrazioni D.D. n.116/2014 articolo 15 comma 1 e 2 (rigo 10 del quadro P): prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 2) Detrazioni D.D. n.116/2014 articolo 15 comma 3 (rigo 11 del quadro P): allegare il prospetto calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 3) Credito d'imposta sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa escluso F1, F2 rigo 10, F3, E1, E2 rigo 10 (rigo 82 del quadro P): prospetto del calcolo e tutta la documentazione che certifichi il pagamento delle imposte estere e comprovi la dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione Finanziaria estera; 4) Credito d'imposta su estinzione anticipata mutui agevolati (rigo 110 del quadro P): prospetto del calcolo e la documentazione a supporto; 5) Credito d'imposta dipendenti art. 3 c.1 lett. a L. 115/2017 (5%) (rigo 130 del quadro P): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 6) Credito d'imposta dipendenti art. 3 c.1 rett. b L. 115/2017 (10%) (rigo 131 del quadro P): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 7) Credito d'imposta dipendenti invalidità art. 3 c.2 lett. d L. 115/2017 (5%) (rigo 132 del quadro P): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 8) Credito d'imposta att. formativa art. 9 c.1 L. 115/2017 (25°/o) (rigo 140 del quadro P): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 9) Credito d'imposta att. formativa art. 9 c.6 L. 115/2017 (40°/o) (rigo 141 del quadro P): allegare il prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 10) Credito d'imposta att. formativa art. 73 c.1 lett. d L. 166/2013 e succ. mod. (rigo 142 del quadro P): prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione; 11) Credito d'imposta ricerca iniz. internazionalizzazione art. 16 L. 115/2017 (rigo 150 del quadro P): prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; 12) Credito d'imposta crisi aziendale art. 32 c.4 L. 115/2017 (modif. da art. 19 L. n.137/2018) (rigo 160 del quadro P): prospetto del calcolo e l'eventuale documentazione a supporto; Nel modello della dichiarazione IGR P è stato inserito un nuovo allegato obbligatorio al RIGO 7/2 del QUADRO B SEZ. 6