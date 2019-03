Saranno Nicola Selva e Michele Muratori i nuovi Capitani Reggenti

di Daniele Bartolucci I Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile- 1° ottobre 2019 saranno Michele Muratori per SSD e Nicola Selva per Repubblica Futura. Lo hanno deciso i rispettivi partiti nei giorni scorsi, in vista della formalizzazione dell'elezione in Consiglio Grande e Generale. Per entrambi è la prima Reggenza, ma sicuramente il rappresentante di RF può vantare una maggiore esperienza politica, avendo alle spalle diverse legislature, anche con partiti e movimenti differenti: aderente al Pdcs negli anni '90, è stato segretario di sezione, segretario particolare presso la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, membro del Consiglio Grande e Generale nel periodo 2006 – 2011. Nel 2012 è stato eletto in Consiglio Grande e Generale nelle fila dell'Unione per la Repubblica. Nel 2016 è stato uno dei fondatori di Repubblica Futura di cui ricopre l'incarico di Coordinatore, è membro del Consiglio Grande e Generale e fa parte della Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio e del Consiglio dei XII. Ha svolto per molti anni attività sportiva nella Federazione Sammarinese Atletica Leggera partecipando come atleta alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 e ha ricoperto l'incarico di Direttore Tecnico nella stessa Federazione negli anni 1996 – 2000. Michele Muratori, invece, è alla prima legislatura da Consigliere, ed è l'attuale Presidente di SSD: laureato in educatore professionale presso la facoltà di scienze della formazione di Bologna, lavora attualmente al colore del grano come collaboratore educativo dopo aver ricoperto altri ruoli nel comparto socio/sanitario dell'ISS.